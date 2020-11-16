3 نصائح من النجمة فانيسا هادجنز للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - تعد فانيسا هادجنز Vanessa Hudgens إحدى النجمات اللواتي يتجنبن استخدام حقن البوتوكس والسيليكون، لذلك تحرص بشدة على العناية ببشرتها والحفاظ على مظهر طبيعي قدر الإمكان، وتطمح دائماً الى أن تكون بشرة وجهها في أفضل حالاتها. وفي هذا المقال، نرصد لك ثلاث نصائح للعناية بالبشرة من النجمة فانيسا هادجنز، فهي كفيلة بمنحك بشرة نظيفة وناعمة وخالية من الشوائب والتجاعيد.



وضع طبقات عدة من الواقي الشمسي



تستخدم النجمة فانيسا هادجنز طبقات عدة من الواقي الشمس على وجهها، لا سيما عند التعرض الكثيف لأشعة الشمس، فهي تدرك تماماً مدى الضرر الذي تخلفه أشعة الشمس على الجلد مع التقدم في العمر. فإذا كنت ترغبين في تأخير ظهور التجاعيد قدر الإمكان ابدأي في سن مبكرة باستخدام الواقي الشمس بشكل يومي.

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تنظيف الوجه 3 مرات

CaptionDrunk Elephant Beste No. 9 Jelly Cleanser

تقول فانيسا هادجنز في إحدى مقابلاتها، إن روتين العناية بالبشرة الخاص بها قد تطوّر بشكل ملحوظ منذ أن بلغت الثلاثين من العمر، حيث تبدأ عملية إنتاج الكولاجين في البشرة تتباطأ. ومن أبرز الخطوات التي تقوم بها، هي غسل الوجه ثلاث مرات متتالية خصوصاً في المساء، باستخدام غسول لطيف للوجه يحتوي على مكونات مرطبة، وبهذه الطريقة تضمن النجمة أنها أزالت عن بشرتها آثار المكياج كافة والرواسب التي تعلق على بشرتها خلال النهار. ومن من بين أنواع الغسول التي تستخدمها Drunk Elephant Beste No. 9 Jelly Cleanser.

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السيروم وكريم العين

Drunk Elephant C Tango Vitamin C Eye Cream

joanna Vargas Rescue Serum



يعد سيروم الوجه وكريم العين من أهم مستحضرات العناية بالبشرة بالنسبة الى النجمة فانيسا هادجنز، وهي تعتبر نفسها محظوظة لأنها تستطيع الحصول على أفضل الأنواع من أهم العلامات التجارية الفاخرة. فهي تجد أن سيروم الوجه يمد البشرة بالترطيب والتغذية اللازمين، أما كريم العين فهو يغذي ويرطب محيط العين ويعمل على مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء والانتفاخات. وهي تستخدم على سبيل المثال سيروم الوجه الغني بالفيتامين سي joanna Vargas Rescue Serum وكريم العين Drunk Elephant C Tango Vitamin C Eye Cream.

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