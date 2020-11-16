موديلات كارديغان موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - في موسم الخريف والشتاء، يعتبر الكارديغان من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث يمنح المرأة إطلالة أنيقة وعصرية. وقد اخترنا لكِ أجمل موديلات كارديغان أنيقة لـ خريف 2020 لتواكبي آخر صيحات الموضة الرائجة.



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الكارديغان الملون

MARNI



يعد الكارديغان الملون من أبرز موديلات كارديغان أنيقة لخريف 2020، حيث يجمع بين أكثر من لون حيوي متناغمة مثل Alexachung، ومارني Marni.





كما قدمت بعض الماركات تصاميم مزينة بنقشات وطبعات ملونة مثل مثل كارديجان مارك جاكوبس Marc Jacobs الأسود والمزين بطبعات الورود، وكارديجان See by Chloe الطويل مع الطبعات الملونة والمتداخلة.









الكارديغان القصير

MIU MIU



برز الكارديجان الطويل ضمن أبرز موديلات كارديغان أنيقة لخريف 2020، مثل كارديجان غوتشي Gucci الوردي والمزين بشعار العلامة، وكارديجان ميو ميو Miu Miu البني بنقشة المربعات، وكارديجان مارك جاكوبس Marc Jacobs الرمادي والأسود.





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الكارديغان الطويل

ALEXACHUNG



أيضاً يعتبر الكارديغان الطويل من القطع المميزة والضرورية في خزانة النساء خلال موسم الخريف، وقد قدمت بعض الماركات موديلات كارديغان أنيقة لخريف 2020 بتصاميم طويلة مثل كارديجان دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana الأحمر، كارديجان Alexachung الملون، كارديجان N21 الأبيض والأسود، كارديجان See by Chloe المزين بنقشات ملونة، وكارديجان توري بورش Tory Burch باللون الأزرق الداكن.

شاهدي أجمل موديلات كارديغان أنيقة لخريف 2020 من توقيع أشهر الماركات.

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