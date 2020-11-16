اطلالات عصرية وجريئة للنجمة درة زروق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - تتمتع النجمة درة زروق بأسلوب جميل في عالمي الموضة والجمال، اذ أنها مواكبة لهما وتتبع كل جديد يصدر وتختار منها ما يعجبها ويليق بها. هذا ورأينا درة في العديد من الاطلالات بأسلوب أنيق من خلال الفساتين التي تختارها ذات الطابع الملوكي الجميل. الا أنه وبعيداً عن ذلك، تتمتع درة بوجه عصري أنيق أيضاً من خلال الاطلالات الكاجوال التي تعتمدها.

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درة بأزياء باللون الابيض



درة بأسلوب عصري جميل



أزياء بعيدة عن المبالغة



تنوع درة في أزيائها العصرية، فغالباً ما نراها باطلالات من الدنيم جميلة ومميزة كأن تنسق جينز مع سترة من الدنيم وتي شيرت تحتها ولكي تكتمل اطلالتها تعتمد بوتس عالي بأسلوب الثمانينات مفتوح من الأمام. هذا وترتدي التنانير الجلدية المنسقة مع سترات من الجلد أيضاً، وتختار أطقم متكاملة بعيدة كل البعد عن الكلاسيكية كالطقم الزهري الفاتح الذي اختارته المؤلف من سترت كروب وتنورة قصيرة بجيب على الجانب. كما تحب درة أسلوب الجاكيتات الجلد المستوحاة من الثمانينات ذات الألوان المميزة خصوصاً البيج الذي يليق بها. هذا وترتدي درة الفساتين الضيقة والمتوسطة الطول التي تليق جداً بها وتبرز جمالية جسمها وتناسقه. فضلاً عن ذلك، تختار الفساتين القصيرة المستوحاة من السبعينات ذات الأسلوب العصري الجميل. تحب درة أن تعود الى طابع الريترو العصري في أزيائها وتعشق هذا الأسلوب وتعتمده بشكل دائم.



ألوان مميزة



وبعد المتابعة الدقيقة لأزياء درة، لاحظنا أيضاً أنها تنوع في الألوان على الرغم من أنها تميل بشكل كبير الى الألوان الباستيلية وتدرجات الأبيض فنراها تركز على القمصان البيض والأزياء ذات ألوان البيج والأوف وايت وتدرجات الزهري الباستيلي الذي يليق بها جداً. طبعاً هذا لا يعني أنها لا ترتدي ألوان داكنة بل على العكس فهي تحب أيضاً الأسود والكحلي وغيرها من التدرجات الداكنة الجميلة.

الدنيم يسيطر على اطلالات درة

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مؤخراً.. فستان زفاف مثالي



وطبعاً، الجدير بالذكر أن درة تزوجت منذ فترة قريبة من أحد رجال الأعمال، وفي سبيل الحصول على اطلالة ناجحة اعتمدت فستان أبيض بقصة ملوكية من تصميم زهير مراد، يأتي بقصة كلاسيكية مطرزة طويلة وتضاف اليه من ناحية الجوانب ذيول إضافية جميلة زادت من جمالية الفستان ورونقه. هذا وأتى الشك والتفاصيل على الفستان بأسلوب جميل زادت من رونقه وجاذبيته.



لذا تعرفي الى أبرز اطلالات درة العصرية التي تضفي اليها رونقاً خاصاً وتجعلها أيقونة في عالم الأزياء ومحط أنظار الجميع.

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