القلادات السلاسل المفضلة عند الفاشينيتسا هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - تمنح قلادة السلاسل الذهبية والمصممة بإبداع وألوان وأشكال مميزة. وهي تمنح رقبتك الكثير من الجاذبية والسحر. ما يميز تلك السلاسل أنها تتناسب مع حياتك اليومية وإجتماعاتك الرسمية وحتى سهراتك المسائية. وقد طرحت دور الأزياء تصاميم جميلة كلاسيكية، وأخرى عصرية وأخرى ذات معانٍ عميقة لتختاري منها ما يناسب ذوقك الرفيع و الفاشينيستا العربيات لم يتمكن من التخلي عنها هذا الخريف مع مختلف لوكاتهن.

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السلاسل الذهبية



صيحة السلاسل الذهبية





هذه السلاسل الذهبية ستستعينين بها لتضيفيها إلى رقبتط بدلاً من القلادات الملونة والكبيرة التي زينت بها لوكاتك في الصيف وهي أكثر رقياً بكثير. لقد أحببنا كثيراً هذه الصيحة لأنها ستحدّد رقبتك بطريقة أنثوية وناعمة فضلاً عن خيارك للوك الذهبي مع أزيائك وفساتينك الشتوية سيكون لافتاً للغاية. بوسعك أن ترتديها لوحدها أو أن تكون جزءاً من عدة قلادات على نمط مواكبة صيحة التكديس التي ما زالت رائجة حتى اليوم.



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الـ Chocker العريض





الCHOCKER







بعض السيدات سيعشقن كثيراً صيحة الـ Chocker العريض الذهبي على شكل سلاسل لأنهن يبحثن عن القطع الاستثنائية والخارجة عن المألوف لإطلالتهن. يمكنك أن تنسّقيها مع معاطفك الملوّنة أو فساتين سهراتك الشتوية ولن تحتاجي إلى أن تضيفي إليها المزيد مثل أقراط الأذن أو الخواتم. اتركيها تكون أساس لوكاتك لأنها كفيلة بأن تمنحك الكثير جداً من الجاذبية واللوكات الرائعة. ارتداء القلادة أمر بسيط للغاية بالنسبة لك: تختارين التصميم الذي يناسب ملابسك، على شكل سلاسل، قلادة مرصّعة، متعدّدة الطبقات أو Choker تعانق الرقبة، وترتدينها حول عنقك في ثوانٍ قليلة وهي كفيلة بأن تبدو رائعة مع أي لوك.



وجدنا أن هذه الصيحة ستكون مثالية لنسرق الانتباه والأضواء إلينا في أسابيع الخريف الأولى مع تصاميم عارية عند الأكتاف مثل رانيا فواز مع مع بلايزر ولوك كلاسيكي مثل كارلا حداد. إنها موضة سهلة وسريعة فسارعي لابتياع قلادتك من السلاسل الآن، فهي تستحق استثمار أموالك بها.

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