أول رد من بسمة بوسيل على اعتذار تامر حسني: أنظر إلى هاتفي ولا أهتم

علاقات و مجتمع

تجاهلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بيان زوجها المطرب تامر حسني، المنشور عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "بوسيل" مقطع فيديو على نغمات أغنية للمطربة العالمية إريانا جراندي - Ariana Grande، تقول كلماتها: أنني أحصل على كل ما أريد، لأنني أجذبه نحوي، وأنظر إلى هاتفي، لكنني لا أهتم، وأقرأ كتابا".

ووجه الفنان تامر حسني، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهام، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

بسمة بوسيل تعلن الانفصال عن تامر حسني

أعلنت المغربية بسمة بوسيل، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

ضجت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

ووسط تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما.