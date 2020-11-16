أخصائية تغذية علاجية تقدم نصائح لمرضى الجهاز الهضمي

صحة

اضطرابات الجهاز الهضمي تصيب عدة أجزاء من المعدة في وقت واحد، وتشير بعض الأَعراض إلى وجوده، مثل الإسهال أو الإمساك بينما يمكن في حالات آخرى التناوب بين الاثنين أو النزيف وصعوبة البلع .

وقالت الدكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية العلاجية، إننا نستخدم متلازمة القولون العصبي لوصف مجموعة من أعراض القناة الهضمية، من الممكن أن تشمل الأعراض، تقلبات المعدة، ألم في البطن أوعدم الراحة أوالانتفاخ، وغيرها من الأعراض التي ترتبط بتغيير الأمعاء، مشيرة إلى أن الأعراض قد تختلف من شخص لأخر ويمكن أن يتغير بمرو الوقت.

وأوضحت أنه من الممكن أن تقلل من هذه النوبات عن طريق التغذية الصحية السليمة، وذلك بإتباع نظام صحي ووجبات منتظمة ووجبات خفيفة، وشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء أو السوائل خالية من الكافيين يوميًا (بما في ذلك شاي الأعشاب).

وطالبت أخصائية التغذية العلاجية الأمهات داخل المنازل، بضرورة صنع طعامًا مطبوخًا في المنزل يكون مكونا من مكونات طازجة إن أمكن ذلك، فضلا عن تقليل تناول الكافيين إلى أقل من ثلاثة أكواب في اليوم (بما في ذلك الشاي والقهوة والكولا)، وكذلك الحد من تناول المشروبات الغازية وتناول الأطعمة الدسمة أو الغنية (بما في ذلك رقائق البطاطس والوجبات السريعة والدهنية واللحوم والحد من تناول الأطعمة الحارة)، مع التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون قدر الإمكان، موضحة أنه في بعض الأحيان تتفاقم الأعراض للحد من عرض الإمساك.

وأضافت أنه يجب أن يكون طعامك غنيا بمجموعة متنوعة من الألياف عالية الأطعمة، مثل الشوفان ونخالة الشوفان، وأرز بني، وحبوب كاملة أو حبوب كاملة الخبز والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو البطاطس، مع بذور الكتان، وفواكه وخضراوات، للحد من عرض الإسهال، وكذلك يجب الحد من تناول الكافيين في المشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، والتقليل من المنتجات الخالية من السكر أو منتجات التخسيس التي تحتوي على السوربيتول والمانيتول وإكسيليتول (مثل المشروبات الغازية الدايت والنعناع والعلكة) وتعويض السوائل المفقودة بشرب كمية كافية خلال اليوم.

ونصحت الأمهات بضرورة التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون قدر الإمكان، لأنها في بعض الأحيان يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

وفي النهاية نصحت الدكتورة بسمة يسري عدة نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي، منها ضرورة الحصول على القدر الكافي من الوقت عند تناول الوجبات، وتناول الطعام ببطء مع مضغه جيدا، والاستمتاع بتقسيم الوجبات مع الأصدقاء والأسرة، وكذلك لابد من ممارسة الرياضة بانتظام، وكذلك تخصيص وقت للاسترخاء وتقليل التوتر، مع ملاحظة الأطعمة التي تساعد أو تؤدي إلى تفاقم الأعراض.