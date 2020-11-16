شذى حسون للشامتين في انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل: حقد وغيرة

علاقات و مجتمع

"كمية الحقد والغيرة من بعض الناس غريبة جدا بسبب خبر انفصال تامر حسني وزوجته.. شنو نوع هذول الناس"، كلمات قاسية انتقدت من خلالها المطربة العراقية شذى حسون، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مترصدي الشائعات بعد تداول أخبار عن انفصال الفنان المصري وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وتابعت المطربة العراقية خلال منشورها موجهة رسالة للمتربصين والشامتين، "وين المتعة في أن تفرح لما تشوف اتنين يحبون بعض بس صارت بينهم مشاكل أو انفصلوا أو اطلقوا.. شنو نقدر نسمي هالنوعية شنو الكره والانحطاط شيء يخوف الصراحة".

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

ويذكر أن الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستجرام".

وقالت "بسمة" من خلال القصص المصورة: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة علشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أنا أي حاجة".

ويعد ذلك هو الانفصال الثنائي في حياة الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، حيث شهد عام 2014، خلافات كبيرة بينهما وصلت إلى حد الانفصال، ولم يصل إلى الطلاق الرسمي، وقتها.

ولم يفصح وقتها، أيا من الطرفين عن أسباب الخلافات القوية بينهما، والتي لم تستمر طويلًا فسرعان ما عادت الأمور لمجراها الطبيعي، ذلك بحسب حديث الفنان تامر حسني في لقائه ببرنامج "عرب وود"، إذ قال وقتها: "اتصالحنا وزي الفل الحمد لله".

ويذكر أن الفنان تامر حسني تزوج من المغربية بسمة بوسيل، في أغسطس 2012، إذ فاجأ وقتها جمهوره بالزواج، الذي لم يشهد مظاهر الزفاف مثل باقي نجوم الفن والمشاهير.

ومنذ زواج بسمة بوسيل اعتزلت الفن نهائيًا وفضلت التفرغ لحياتها الأسرية وأبنائها الثلاثة من الفنان تامر حسني، وهم تاليا وأمايا وآدم الذي رزق به عام 2018.