صور.. زوجة تامر عاشور تعلن انفصالها عنه: طالبة الطلاق من فترة طويلة

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أعلنت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور انفصالها عنه، بالرغم من عدم حدوث طلاق رسمي حتى الآن، عقب 5 أشهر من عودة علاقتهما سويا، بعد انفصال دام لأكثر من عام ونصف العام.

زوجة تامر عاشور: موقف واحد كفيل ينهي الحب

وجاء ذلك الإعلان، ردًا على تساؤلات جمهورها عن علاقتها بـ"عاشور"، مؤكدة أنها تقيم حاليا في منزل آخر بعيدا عن زوجها: "إحنا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير.. وأنا متمسكة بالطلاق وخلاص قرب".

وردت "سمر" على سؤال متابعة "إزاي الحب اللي بينكم راح بعد العشرة دي كلها"، لترد عليها: "علشان العشرة مش كل حاجة، ممكن ييجي موقف واحد كفيل إنه ينهي الحب دة".

خطيبة تامر عاشور السابقة: ممكن تقدم فرصة ثانية لحد بتحبه

ويأتي ذلك بعد 4 أيام، من حديث ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عن "العودة إلى حبيب"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مستطلعة رأي متابعيها، قائلة: "لو اتعرض عليكم فرصة رجوع لشخص بتحبه بس إديته فرص كتير وضيعها هتديله آخر فرصة ولا، وليه أه وليه لأ؟"، ما جعل الجمهور يعتقد أنها تلمح لحيرتها بشأن علاقتها مع الفنان.

وعاشت "دارين" قصة حب مع عاشور في بداية العام الماضي، بالتزامن مع انفصاله عن زوجته، لكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة، ثم عادا من جديد في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى، ويعود إلى زوجته "سمر".

تامر لم يكشف تفاصيل العودة لزوجته، التي كان قد أنجب منها ابنته الوحيدة "أيام"، في حين انفصل الفنان عن خطيبته ملكة جمال مصر دارين حلمي للمرة الثانية خلال الأشهر الماضية.