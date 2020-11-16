كورونا اليوم: هذا هو موعد بدء توزيع اللقاحات وعودة الحياة لطبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

- تراجع طفيف بإصابات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، وذلك انخفاضا من 228 إصابة و13 وفاة السبت.

- عودة الحياة إلى طبيعتها

قال الأستاذ الجامعي أوغور شاهين، وهو أحد مؤسسي شركة بيونتيك التي شاركت في التوصل إلى تركيبة لقاح فايزر، إننا سنشعر بأثر اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا خلال الصيف، ويمكن أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي مع حلول شتاء العام القادم.

وأضاف شاهين أن الشتاء الحالي سيكون شاقا، حيث لن يكون للقاح أثر واضح على أعداد الإصابات بعد، بحسب "بي بي سي".

- كورونا تقضي على أشهر جراح مصري في أفريقيا

توفي الطبيب المصري، أشرف عمارة، بعدما داهمه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح ثاني طبيب في أفريقيا، وأول جراح يتوفى بالفيروس في كينيا.

وأمضى عمارة قرابة 15 عاما من حياته في كينيا، بعيدا عن وطنه، حيث قام بإصلاح حالات الشق الحلقي بين آلاف الأطفال ونقل خبرته الجراحية فى الشفة المشقوقة إلى الجراحين في جميع أنحاء كينيا والصومال وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وكان يقود القوافل الطبية التى تُغيث المرضى الفقراء فى جميع أنحاء أفريقيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

- توقع بدء توزيع لقاح كورونا في يناير المقبل

أعرب مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي، عن تفاؤله حيال توفير لقاح ضد فيروس كورونا، ابتداء من شهر يناير للعام المقبل.

وأكد رازي في تصريح له، أن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه في مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل، بحسب روسيا اليوم.