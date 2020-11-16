منها "تلف الحيوانات المنوية".. 10 أشياء تحدث لجسمك عند الجلوس طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون الجلوس لفترة قصيرة استراحة مرحب بها إذا كان لديك أسلوب حياة نشط، لكن الجلوس طوال اليوم يمكن أن يؤثر سلبًا على العديد من جوانب صحتك.

وفي التقرير نستعرض لكم التأثير السلبي للجلوس طول اليوم دون القيام بأي نشاط آخر أو تحرك، وذلك وفق ما ذكر موقع "eatthis"، وهي كالتالي:

1- زيادة الوزن:

إذا جلست طوال اليوم، فلن تحرق الكثير من السعرات الحرارية كما لو كنت تتحرك، وبالتالي يزيد وزنك أكثر مما تتخيل.

2- آلام بالظهر أو الكتف:

يؤدي الجلوس طوال اليوم على إلى آلام الظهر أو الكتف، بالإضافة إلى أن التراخي على شاشة الكمبيوتر أو الانحناء في وضع حرج طوال اليوم يمكن أن يجعل جسمك يشعر بأشياء لا تريده ببساطة أن يشعر بها.

3 تأثير سلبي على صحتك العقلية:

قد يبدو الاسترخاء على الأريكة ومشاهدة التلفاز طوال اليوم كل يوم أمرا جذابا، ولكنه قد يجعلك تشعر بالسوء بدلا من الشعور بالتحسن على المدى الطويل، نظرا لأن الزيادات في السلوك المستقر مرتبطة بضعف الصحة العقلية.

4- مشكلة في النوم:

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في النوم إذا كانوا يجلسون طوال اليوم، على الرغم من أن النوم الجيد يمكن أن يتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك استخدام الشاشات والتوتر وتعاطي الكحول، إلا أن الاسترخاء طوال اليوم أيضا قد يسبب مشاكل في النوم.

5- العرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب:

تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية عضلات قلبك على البقاء قوية، لذا فإن الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة من الوقت كل يوم، لا يسمح للقلب بالحصول على تدريب القوة الذي يحتاجه.

6- تواجهين مشكلة في إنجاب طفل:

قد يواجه كل من الرجال والنساء تحديات الخصوبة إذا جلسوا طوال اليوم، بالنسبة للرجال على وجه التحديد، يضاعف الجلوس طوال اليوم من خطر ارتفاع مستويات تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية.

7- قد تصاب بالبواسير:

قد يؤدي قضاء الكثير من الوقت في الجلوس على مؤخرتك إلى بعض الانزعاج الشديد، وقد يؤدي أيضا إلى ظهور بعض التورم غير المرغوب فيه في - البواسير المعروفة باسم AKA.

8 -قد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري:

قد يؤدي الجلوس لجزء كبير من اليوم إلى تعريض جسمك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على وجه التحديد.

9- للحامل قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل:

في إحدى الدراسات، ارتبطت النساء الحوامل اللائي جلسن في المنزل لأكثر من ساعتين يوميا بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل، ويمكن أن يساعدك تحريك جسمك أثناء الحمل أيضا في الحفاظ على وزن صحي وقد يساعدك على مقاومة المشاعر السلبية.

10- تزايد خطر الموت بسبب السرطان:

يبدو أن استبدال وقت الجلوس بـ 30 دقيقة من النشاط يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وفقا للبيانات المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.