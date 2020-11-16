رموش خفيفة وروج فاتح.. طريقة مكياج تنقذك من صورة البطاقة المحرجة

لايف ستايل

ابتكرت خبيرة التجميل السعودية وعد التركي، طريقة جديدة لتخلص بعض الفتيات من الصور الشخصية في بطاقات تحديد الهاوية، التي تقابل دائما بتزمر بعضهن من شكلهن الذي يظهرن به، ويكون مختلفا عن الطبيعي، لتقرر حل هذة الأزمة بوضع مكياج خاص يتمكن من خلاله الظهور بشكل أنيق وجذاب.

4 صور شاركتهم وعد التركي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توضح من خلالهم طريقة الظهور بشكل جذاب وأنيق في بطاقة الشخصية، معلقة: "لفوا يميين، خطوات ميكب صور الأحوال الرسمية سواء ملونة او أبيض وأسود في سنابي الآن.. شرايكم بالنتيجة".

لاقت الصور التي شاركتها خبيرة التجميل السعودية، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع الفكرة التي طرحتها، متبادلين مئات التعليقات الإيجابية منها والسلبية وكان من أبرزها: "الصراحة الواحد ما يدري وش يقول.. مستحيل تسوين شي ويطلع شي ما شاء الله تبارك الله"، و"مره روعة.. تسلم يدك حلو أنك علمتينا كيف الطريقة الصحيحة".

وجاء من بين التعليقات: "والله تصوير الجوال غير الكاميرا حقتهم تطلعني متعاطية شلون مدري"، و"الميكب أوفر بيخلونها تمسحه"، و"يعني أنا متأكدة لو المودل راحت لهم بنفس هالمكياج وهاللوك ما راح تطلع الصورة بنفس هالنظافة".

شاركت وعد التركي، مقطع الفيديو المصور الخاص بجلسة وضع المكياج الخاص ببطاقة الأحوال الششخصية، عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، الذي لم يتعد مدته 12 دقيقة و27 ثانية، وتلقت خلاله أسئلة متابعيها من الفتيات فيما يتعلق باللوك.

وحذرت خبيرة التجميل السعودية، من وضع روج غامق أو وردي، لأن إذا كانت الصورة أبيض وأسود سيتحول اللون، موضحة أنه حتى الآن لا تعلم إذا كانت الصورة بالألوان أم أبيض وأسود.

وأضافت: "أهم شيء الفاونديشن والماسكرا وإخفاء الهالات، ووضع رموش خفيفة إذا ما عندك رموش".