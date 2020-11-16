أغنية رومانسية وقلوب.. أول صورة من شهر عسل شقيق محمد صلاح وعروسه بشرم الشيخ

لايف ستايل

صورة رومانسية، شاركها نصر صلاح، شقيق نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر خاصية "استوري" بحسابه الرسمي على "إنستجرام"، يحتفل فيها مع عروسته بشهر العسل في شرم الشيخ، عبر خاصية "استوري" بحسابه الرسمي على "إنستجرام"، عقب أيام من حفل زفافه الحاشد الذي عقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهر "نصر"، بأزياء صيفية قاتمة اللون مع نظارة شمسية، فيما ارتدت زوجته فستان أبيض فضفاض وحجاب غير منقوش بلون الكشمير.

وأرفق شقيق نجم ليفربول، مقطع من أغنية "بقيت معاه" للفنان محمد حماقي، مع "أيموشن" قلب.

كواليس حفل زفاف شقيق محمد صلاح

تأتي تلك المواد المصورة بعد لقاء "نصر" مع شقيقه "صلاح" في حفل الزفاف، الذي سبب حالة واسعة من الجدل، بسبب انتشار عدة مقاطع فيديو والصور تُظهر تزاحم وتقارب الحضور دون ارتداء كمامات أو تباعد اجتماعي، بالتزامن مع إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وسط تأكيد مصور حفل الزفاف إسماعيل بدر على إلتزام "مو صلاح" بارتداء الكمامات الطبية، "محدش إلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية غير فخر العرب ومحمود تريزيجيه"، خلال حديثه لـ"هن".

تسببت أنباء الإصابة في إثارة تساؤلات حول الحالة الصحية للعروسين، ليُطمأن المهندس ماهر أنور، عمدة نجريج الجمهور، موضحًا خلال حديثه لـ"هن" أن العروسين بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليهما أعراض الفيروس التاجي، لافتا إلى أن ذلك الأمر لم يمنعهما من الذهاب للاستماع بشهر العسل في مدينة شرم الشيخ.

تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد إصابة بكورونا

ولا تزال الحالة الصحية لـ"ًصلاح" محل أنظار الجميع، خاصة بعدما سافر إلى مدينة الجونة، لاستكمال فترة العزل الصحي في ظل تأكيد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على تحسن حالته الصحية، موضحا: "وهو عمل إشاعة مقطعية هو الحمد لله حالته تتحسن كثيرا والأعراض عنده بسيطة"، عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورت1".