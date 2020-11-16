فيديو.. نرمين الفقي تستعرض أنوثتها بـ"الأخضر الفضفاض": نهاركم سعيد

لايف ستايل

استعرضت الفنانة نرمين الفقي أنوثتها، خلال مقطع فيديو قصير لا يتجاوز 15 ثانية، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الفقي"، بملابس خضراء صيفية من الساتان، تميزت بأنها فضفاضة وغير منفوشة، وبأكمام قصيرة، مستعرضة شعرها الطويل المزين بخصلات شقراء، مع اعتمادها على مكياج صباحي بسيط.

وعلقت نرمين الفقي، على مقطع الفيديو، قائلة: "صباح الخير والفل عليكم كلكم.. ونهاركم سعيد إن شاء الله"، مع توجيه قبلة لجمهورها.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب 60 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أجمل صباح الخير في الدينا"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال".

نرمين الفقي بدون مكياج

وفي 3 أكتوبر الجاري، ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بدون مساحيق التجميل، على "إنستجرام"، معلقة عليها: "خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك".

‎وسيطرت البساطة على الإطلالة بأكملها، فلم يقتصر على المكياج فقط، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع، ونسقت معه شورت باللون الأسود، متخلية عن الإكسسوارات والمجوهرات.

نيو لوك نرمين الفقي

ومنذ أيام، فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف للشعر، يظهر بـ"نيو لوك"، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك".

وفي يناير الماضي، شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورها بـ"نيو لوك" بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من بطولة رانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.