بفستان زفاف.. رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع والدها: يا رب أكون قد المسؤولية

علاقات و مجتمع

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرياتها مع والدها الراحل، من خلال مشاركة صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رانيا، خلال الصورة بفستان زفاف وطرحة ممسكة، بيد والدها الفنان فريد شوقي، الذي تألق ببدلة أظهرت أناقته، خلال تصوير أولى أعمالها الفنية.

وعلقت الفنانة على الصورة، قائلةً: "أول فيلم من مشواري الفني (أه وأه من شربات) كان حلم كبير بالنسبة لي، وأبويا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في تحقيقه، يا ريتني مثلث معاك أكثر، بس ده قرارك تساعدني في أول دفعة وتسيبني أكمل مشواري واتحمل المسؤلية واعافر في دنيا الفن".

وأضافت رانيا موجهة رسالة لوالدها الراحل فريد شوقي: "يا رب أكون قد المسؤولية واسمك وتاريخك الكبير، بحبك أوي واحشتني أوي".

رانيا فريد شوقي وهوايات فريد شوقي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، في وقت سابق، عن الهوايات الذي كان يفضلها والدها الراحل، ويقضي معظم أوقاته بها، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان فريد شوقي، خلال الصورة التي شاركته فيها ابنته، وهو يمارس رياضته المفضلة وهى "البوكس"، معلقة: "الرياضة بالنسبة له كانت أساسية.. البوكس والسباحة والشيش والكورة".

علاقة رانيا وفريد شوقي

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين الأب فريد شوقي وابنتة رانيا، إذ ظهرا وكأنهما "فولة وانقسمت نصفين".

وكانت رانيا فريد شوقي، قد حلت ضيفة على برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت عن طبيعة العلاقة بينها وبين والدها، وقالت إنها تحمل الكثير من صفات والدها الراحل، لدرجة أنه كان يقول لها: "أنا بشوف نفسي فيكي".

وأوضحت أن والدتها ‏كانت تخبرها دائمًا أنها ووالدها "فولة وانقسمت نصفين"، وزوجة والدها السابقة الفنانة هدى سلطان، كانت تقول لها: "يخرب ‏عقلك أبوكي بالظبط"، لما يتشابهان فيه من صفات.‏

"فريد شوقي مش هيتكرر"، بهذة العبارة تغزلت رانيا في والدها على المستوى الشخصي والفني، قائلة: "فريد شوقي خدم المجتمع المصري، وخدم الفن المصري، كل الشعوب العربية بتحبه وتناديني بـ(يا بنت الغالي)، جيله ماعملش فلوس لكن عمل تاريخ".