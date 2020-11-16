أغنية رومانسية وقلوب.. أول صور من شهر عسل شقيق محمد صلاح وعروسه بشرم الشيخ

لايف ستايل

شارك نصر صلاح، شقيق نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الصور الأولى من احتفاله بشهر العسل في شرم الشيخ، عبر خاصية "استوري" بحسابه الرسمي على "إنستجرام"، عقب أيام من حفل زفافه الحاشد الذي عقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهر "نصر"، بأزياء صيفية قاتمة اللون مع نظارة شمسية، فيما ارتدت زوجته فستان أبيض فضفاض وحجاب غير منقوش بلون الكشمير.

وأرفق شقيق نجم ليفربول، مقطع من أغنية "بقيت معاه" للفنان محمد حماقي، مع "أيموشن" قلب.

الحالة الصحية للعروسين بعد إصابة محمد صلاح بكورونا

أكد مهندس ماهر أنور، عمدة نجريج، أنه على تواصل مع أسرة صلاح، موضحًا أن العروسين بحالة صحية جيدة.

وتابع خلال حديثه لـ "هن": "العريس والعروسة صحتهم جيدة، مفيش أي أعراض عليهم، وحاليًا بيقضوا شهر العسل في شرم الشيخ".

تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

تحدث حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وقال حسني، عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورت1": "محمد صلاح حالته بسيطة جدا، وهو عمل إشاعة مقطعية هو الحمد لله حالته تتحسن كثيرا والأعراض لديه بسيطة".

وأكمل: "محمد أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل يوميا مع محمد صلاح وحالته مستقرة جدا، والمسحة المقبلة يوم الخميس أو الجمعة وأمامه 10 أيام للعودة لحياته الطبيعية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "مسموح للمريض بفيروس كورونا قيامه بالتدريبات الرياضية بشكل خفيف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

ونشر أحمد حسن "كوكا"، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر الأول، فيديو لزميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، من داخل غرفة العزل، التي كان يقيم فيها صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.