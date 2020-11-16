برسالة خاصة.. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج: كل سنة وأنت الدفء

علاقات و مجتمع

بطريقة رومانسية استثنائية، احتفلت الفنانة بسنت شوقي، بعيد ميلاد خطيبها الفنان محمد فراج، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال مشاركة عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعهما.

وتغزلت الفنانة في خطيبها بعدد من الكلمات الرومانسية، قائلةً: "كل سنة وأنت الدفء.. يا رفيقى.. يا أنيسى".

لاقت صور بسنت شوقي مع محمد فراج، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات من داخل الوسط الفني وخارجه، منها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب الملايين"، و"كل سنة وأنتم طيبين وربنا يخليكم لبعض حبايبي"، و"مش تتجوزوا بقى"، و"بحبكوا أوي، ربنا يخليكوا لبعض".

وكان الثنائي محمد فراج، وخطيبته بسنت شوقي، قد تحدثا عن علاقتهما، وكشفا عن جوانب من حياتهما، خلال ظهورهما في برنامج "It's Show Time"، مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة "CBC".

وكشف فراج، عن أكثر صفة يحبها في خطيبته بسنت أنها "رقيقة جدًا"، ومازحته خطيبته بوصفه "كذاب"، وتابع: "لكن بتطلع من صفر لـ100 في 3 ثواني.. بتنفعل بسرعة جدًا جدًا وبتهدى ببطء جدًا".

وتحدثت "بسنت" عن صفات "فراج" التي تحبها، قائلة: "أنا بحب طيبته وحنيته.. لكن هو عصبي جدًا".

وعن موعد زفافهما، أوضح "فراج" أنه يقترب، بينما ذكرت بسنت: "عشان دقنه.. عشان هي ليها علاقة بشغله"، واستكملت بأن الزفاف قد يكون آخر العام الحالي.

وكان الفنان محمد فراج، أعلن خطوبته رسميًا للفنانة بسنت شوقي، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

محمد فراج وبسنت شوقي في الجونة

حضر الثنائي "فراج" و"بسنت"، مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة نهاية أكتوبر الماضي، ولفتا الأنظار إليهما بظهورهما سويًا، وفي إحدى مرات ظهورهما على "ريد كاربت"، ظهرا أمام الكاميرات وكان كل منهما يسير بمفرده، إلا أنّ مصوري القنوات الفضائية طالبوهما بالوقوف لعدّة دقائق من أجل التقاط مجموعة من الصورة، لكن فراج، رفض.

ودخلت "بسنت" في حالة من الغضب، الأمر الذي دفعها لإلقاء هاتفها على الأرض، وحاول فراج، تهدئة الأجواء أمام المصورين، وسرعان ما التقطه من الأرض، ودخلا معاً لمُتابعة أحد الأفلام.