زينة عاشور تهنئ توأميها كنزي وعبد الله بعيد ميلادهما: أبقوا كما أنتم لأجلي.. لا تتغيروا

علاقات و مجتمع

هنأت زينة عاشور، أبنائها التوأم من الفنان عمرو دياب "كنزي" و"عبد الله"، بعيد ميلادهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت زينة، صورة جمعت أبنائها، معلقة عليها: "كل سنة وأنتوا طيبين كيكس وعبودي، بحبكم جدًا، أبقوا كما أنتوا عليه من أجلي، أنتوا الأفضل، لا تتغيروا".

ويحتفل كل من الثنائي عبد الله وكنزي عمرو دياب بعيد ملادهما الـ21، فهما من مواليد عام 1999.

كنزي دياب تخطف الأنظار

عادة ما تخطف كنزي دياب، الأنظار عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث تتنوع إطلالاتها، التي تتميز بجرأتها في بعض الأحيان.

زينة عاشور تثير الجدل حول ارتباطها

وأثارت زينة عاشور الجدل في أكتوبر الماضي، حول ارتباطها، من خلال منشور غامض لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، إذ نشرت جملة باللغة الإنجليزية تعني: "يوجد تخاطر بين القلوب"، مرفقة تعليق بإيموشن "قلب" على ما نشرته.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك بتحبي جديد"، و"تستاهلي كل الحب والفرحة.. أتمنى من قلبي تكوني بتعيشي قصة حب جديدة"، و"نؤمن جميعا بذلك"، إلا أنها لم ترد على تلك التعليقات حتى الآن.

جاءت التساؤلات حول وقوع زينة عاشور في "حب جديد"، بعد إعلان "الهضبة" ودينا الشربيني ارتباطهما، وإهداءه أغنية "زي ما أنتي" لها بمناسبة عيد الحب، فضلًا عن ظهورها كـ"موديل" في أحدث فيديو كليب لـ"دياب"، "أماكن السهر".

زينة عاشور تتجاهل عيد ميلاد عمرو دياب

يشار إلى أن زينة عاشور تجاهلت الاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "زينة"، متابعيها عبر خاصية "أستوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.