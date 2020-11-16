بعد خسارتها الانتخابات.. "مرشحة الموز" تعلن انضمامها لـ"حقوق المرأة"

علاقات و مجتمع

أعلنت وفاء صلاح الدين، مرشحة مجلس النواب سابقا عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والمعروفة إعلاميًا بـ"مرشحة الموز"، انضمامها لمدونة إلكترونية تحمل اسم "حقوق المرأة"، بعد أيام من حصولها على المركز قبل الأخير من حيث عدد التصويت.

وقالت "وفاء"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "واجبى ضمان حقوق المرأة بشكل عام فى كل مجالات الحياة، وسوف أسعى دائما لضمان حقها"، مضيفة: "المرأة نصف المجتمع الذي بدونه لا يصبح المجتمع كما يجب أن يكون".

يأتي ذلك عقب إثارتها للجدل بسبب تصريحاتها التي اعتبرها البعض "مهاجمة للنساء"، مع جعل البعض يصفها بأنها "عودة المرأة".

"مرشحة الموز" تثير الجدل

وكانت "وفاء" أثارت الكثير من الجدل منذ إعلانها الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بسبب تصريحاتها عن "الزوجة الثانية" التي أثارت اللغط، ثم جلسة التصوير بالموز التي خضعت لها ضمن حملتها الانتخابية.

وواصلت إثارة الجدل، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما نشرت عبر صفحتها على فيس بوك، منشورًا قالت فيه: "أهو بعد التجربة اللي بخوضها دي بقيت متأكدة إن الزواج راحة أقسم بالله، ما كان زماني دلوقتي قاعدة ومتستتة في بيت زوجي وبقوله أعملك إيه عالغدا يا قلب توتو"، وذلك في إشارة إلى صعوبة المعركة الانتخابية لمجلس النواب التي تخوضها حاليًا.

استشاري نفسي عن المرشحة المثيرة للجدل: تحاول استقطاب المجتمع الذكوري

وعلق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على تصرفات "وفاء"، قائلًا خلال حديثه لـ"الوطن"، إن تسعى للفت الأنظار بتصريحات "تستفز" قطاع كبير من الجمهور، وتميل إلى "التمييز بالسلب" والدعاية السلبية.

وأضاف "فرويز": "بتحاول استمالة وتستقطب المجتمع الذكوري، اللي بيتمثل فئة كبيرة في المجتمع"، متابعًا أن تعلم جيدًا أن حديثها يستفز قطاع كبير من النساء الساعيات نحو المساواة والحياة الكريمة.