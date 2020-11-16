رامز ورشا.. قصة حب تحدت المرض ليتشاركا بجزء من الكبد

علاقات و مجتمع

عرض الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة "dmc"، قصة حب زوجين تحديا المرض ليتشاركا بجزء من الكبد، معلقا: "رامز ورشا قصة حب غير اعتيادية، مش بس شاركوا بعض في رحلة حياتهم وخاضوها سوا بحلوها ومرها، واتحدوا مع بعض صعاب كتير، لأ دول كمان شاركوا بعض بجزء غالي جدًا من جسمهم، وبقوا شركاء في الجسد".

وقال رامز محمد، خلال استضافته بالبرنامج، إن زوجته "رشا" هي مسببة السعادة في حياته، وعندما مرضت بشكل مفاجئ، وبعد إجراء التحاليل، تبين إصابتها بفيروس سي كما أن الكبد يعاني من تليف بنسبة 85%، ما شكل صدمة بالنسبة لأفراد عائلتهم، فجرى محاولة علاج المرض بالأدوية، وفي النهاية توقف الكبد بشكل كامل، وحدث تليف بنسبة 100%، ما أدى لفشل في وظائف الكبد، ووجدوا حل واحد أمامهما، وهو زراعة الكبد.

وأضاف "رامز" أنهم توجهوا للأشخاص المختصين لمعرفة تفاصيل زراعة الكبد، ولكن واجهتهم عقبات كثيرة، إلا أنهم ظلوا مصرين للوصول لهدفهم وشفاء زوجته، لافتا إلى أن الأطباء صدموه عندما قالوا إنه لن يستطيع التبرع لها، نظرا لأن وزنه كبير حيث كان 113 كيلو، ومن المفترض خسارة 30 كيلو ليكون في استطاعته التبرع لها، متابعا: "حالتها مكنتش تستدعي تقعد الفترة دي كلها عشان أخس".

وأوضح أنه لم يجد حلا إلا بخسارة هذه الأوزان خلال شهرين، وبالفعل استطاع تحقيق ذلك رغم صعوبتها، لافتا إلى أنه حصل على إجازة من عمله لمدة شهرين لإنزال وزنه، حيث مارس الرياضة صباحا ومساء يوميا، وتناول الشوفان والتفاح، "كنت في سباق مع الزمن كل ما بشوف الست دي بتتعب، وبيبقى حافز أكتر عشان أخس".

وتابع: "لما روحت للدكتور بعد ما خسيت مكنش عارفني، وشك إن عملت عملية عشان أخس لأن ممنوع، وكشف عليا وفعلا ملقاش إني عملت عملية، فقالي عملتها إزاي؟؟ دة أنت مجنون، ومن ساعتها مسميني رامز المجنون".

وأشار إلى أن زوجته سألته في ليلة إجراء العملية: "مش ندمان إنك هتعمل العملية؟، لافتا إلى أنها كانت تطالبه حتى اللحظات الأخيرة باختيار شخص آخر لعملية نقل جزء من الكبد بدلا منه، متابعا: "قولتلها مدام ربنا وصلنا للنقطة دي إن بكرة الصبح خلاص هنعمل العملية وأكيد مش بعد ما ربنا يسر لنا كل الأمور دي عشان في الآخر تبقى شر لينا".

من جانبها قالت زوجته رشا محمود، إن ما فعله "محمود" معها حب وإخلاص ووفاء، وشعرت بأنه مثل الأب الذي يراقب ابنته وهي تأكل وترتدي ملابسها، "بعد العملية مكنش فيه حد جنبي غيره، وجرحه زي جرحي كبير وبالرغم من كدة مكنش بيبين إنه تعبان".

وأضافت أنها لم تصدقه عندما أخبرها أنه سيخسر وزنه من أجل إتمام العملية، لافتة إلى أنها خشيت عليه من تداعيات العملية، "احنا داخلين العملية وماضيين وكاتبين إقرارات فيديو أن نسبة النجاه من العملية 10%، عشان كدة كنت خايفة عليه، وأول لما فتحت عينيا مسألتش أنا فين بس قولت رامز فين".

وتابعت: "رامز أحن إنسان في الدنيا، أحن أب وزوج وراجل، وجدع جدا مع الناس كلها، وحد ممكن يعوضك عن صديق وصاحب وأخ وأب، وببقى معاه كأني طفلة جدًا رغم إني برج الأسد والمعروف عنه بالعند وقوة الشخصية، لكن قدامه مبقدرش آخد قرار معاه، لو فضلت أعد صفاته الجميلة من هنا لـ10 سنين مش هوفيله حقه، كفاية إنه قالي أنا أولى بيكي بالتبرع من أي حد تاني، يا نعيش سوا يا نموت سوا".