نساء يعانين من تعدد العلاقات للطرف الآخر.. واستشاري: مجرد هواية

علاقات و مجتمع

معاناة كبيرة تعيشها الكثير من السيدات والفتيات مع شركاء حياتهن، بسبب العلاقات النسائية المتعددة للطرف الآخر، وهو ما يتسبب في اندلاع المشكلات بين الطرفين، والانفصال في بعض الأحيان، سواء في فسخ الخطبة، أو الطلاق.

"أنا مخطوبة عن حب 9 سنين، وعدينا بكل المشاكل سوا، واتحملني واتحملته كتير، وعمره ما اتخلى عني، بس مشكلته إنه بيعرف بنات كتيرة عن طريق الانترنت، وكل مرة بعرف وبواجهه، يفضل يعتذر ويعيط، وأنا بسامحه في كل مرة، وأديله فرصة جديدة، بس هو مش بيتغير ولا بيبطل وأنا تعبت جدًا من الحوار ده، بس مش قادرة أبعد عنه".. وفقًا لـ "ر.م".

فيما كشفت "ح.أ" 30 عاما، تفاصيل خيانة زوجها لها "ع.م.م" 26 عاما، واكتشاف أمره، واستقبالها خيانته بتلك الطريقة الطريفة، "كنا في أول سنة جواز واكتشفت أنه بيعرف بنات كتيرة عليا ولما كنت بواجهه كان بيضربني ويقهرني ويخليني أعيط، لحد ما حصلت له ظروف وحشة في شغله لمدة سنتين ووقع جامد، وعلى الرغم من اللي بيعمله شيلته وفضلت معاه".

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وتكمل: "بعد ما ربنا كرمه اتعدل معايا، وبقا يعاملني كويس ويخاف على مشاعري، هو آه مش عاوز يبطل خيانة، لأنها داء فيه، بس بقا بيصارحني علشان بيخاف على مشاعري، وبيمسح أي مكالمات أو رسائل بينه وبين أي واحدة قبل ما يدخل البيت".. حسب الزوجة الثلاثينية.

وتروي دينا نصر (26 عاما)، تفاصيل مشكلاتها مع خطيبها بسبب صداقاته النسائية المتعددة، "كل شوية يعرف بنت جديدة ويرجع يقولي صحاب بس، والمشكلة إنه فعلا بيتعرف عليهم وخلاص، وأوقات مبفهمش هو ليه بيعمل كده؟".

دوافع تكوين الرجل لعلاقات نسائية متعددة

وتوضح الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ"هن"، دوافع لجوء بعض الرجال لتكوين علاقات نسائية متعددة.

وتقول حماد": "أوقات بتكون في رجالة فاقدة الثقة في نفسها، ومحتاجة تسمع من ستات كتيرة إنها حلوة وجميلة وتُشعر نفسها بالثقة في نفسها، أو بيكون الراجل فاقد للشعور بالحب واتحرم منه من والدته وهو صغير، لأن الراجل عبارة عن طفل صغير بيدور على مشاعر الحنان".

واستطردت استشاري العلاقات الأسرية: "ومش شرط يكون الراجل بيحب الآخريات اللي على علاقة بيهم، هو بيحب مراته، بس دي بتكون زي هواية بالنسبة له أو جيم بلاي ستيشن، مش مشكلة بالنسبة له يعني".