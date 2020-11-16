كتب: هن - 05:21 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة بالكفتة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل مكرونة بالكفتة 1 مكرونة مسلوقة بصلة مفرومة نصف كيلو لحمة مفرومة نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة ملح فلفل أسود ثوم مفروم Advertisements عصير طماطم نصف كوب زيتون أسود حلقات فلفل ألوان شرائح زيت أو سمن صوص بشاميل جبنة موتزاريلا جبنة رومى طريقة عمل مكرونة بالكفتة تخلط اللحمة مع البصل المفروم والبهارات، مع القليل من الزيتون المفروم يرص الفلفل الألوان في البايركس، ثم ترص المكرونة تحشى الكفتة بالجبنة، والزيتون ثم تضاف وحدات الكفتة على المكرونة يخلط البشاميل مع الصلصة ثم يصب على الوجه توضع في الفرن حتى تطهى الكفتة

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