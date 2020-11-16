في عيد ميلاد مها أحمد.. أزمات صعبة عاشتها مع مرض أبنائها

علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم، الفنانة مها أحمد، بعيد ميلادها الـ46، فهي من مواليد 15 نوفمبر 1974، تميزت بخفة الدم التي رسخت بها مكانتها في قلب جمهورها، كما عرفت بقصة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها الفنان مجدي كامل.

ورغم الجوانب الإيجابية التي عاشتها "مها" مع أسرتها، لكن أزمات صعبة مرت بها أدخلتها في حالة من الحزن الشديد، تعلقت أسبابها بمرض أبنائها.

"أحمد" من ذوي الاحتياجات الخاصة

أنجبت الفنانة مها أحمد، ولدين أولهما هو "أحمد"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب خطأ طبي عند ولادته أدى إلى نقص مستوى الأكسجين في المخ، ليؤثر على الحركة والنطق.

ورغم الرحلات الطويلة التي خاضتها "مها" برفقة زوجها في علاج ابنهما، لكنها لم تفقد الأمل بعد، إذ وصفت ابنها بـ"الحياة والجنة.. فهو رزق من الله.. فهو أول ابن أنجبه، وأشعر أن الله ميزني به.. وأنا أستمر في شكر الله سبحانه وتعالى لأنه رزقني به، فهو "بركة" العائلة"، وكان ذلك خلال حديثها لـ"الوطن".

وعادة ما تفضل "مها" مشاركة متابعيها بصور ابنها "أحمد" طالبة الدعاء له، كان بينها حين نشرت صورته ليلة الإسراء والمعراج، معلقة عليها: "دعواتكم لاحمد ابني تعبان جدًا وهعمله أشعة وتحاليل.. ربنا يبعد عنه أي شر ويشفيه بحق الأيام المفترجة ويشفي كل مريض".

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وفي وقت سابق، ناشدت "مها" جمهورها بالدعاء لابنها الذي تعرض لوعكة صحية كبيرة نقل على إثرها للمستشفى، بينما قام مجدي كامل بإعداد فيديو مؤثر جدًّا، يضم لقطات متتالية لابنه المريض، وفي الخلفية أغنية الفنانة الراحلة شادية "سيد الحبايب يا ضنايا أنت".

الأزمة المرضية لابنها عادل: مبيقفش على رجله

وخلال الفترة الماضية، مرت "مها" بأزمة صعبة حين تعرض ابنها الثاني "عادل" لمجموعة من الأزمات النفسية التي لاحقته في الفترة الأخيرة، منها وفاة صديقه وانفصاله عن حبيبته، ليخرج في منشور عبر حسابه على إنستجرام، موضحًا تفاصيل ما يمر به، مشيرا إلى أنه لا يعرف علاجا لما يعاني منه.

وتحدثت وقتها الفنانة مها أحمد، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، وقالت إنها فوجئت بما كتبه ابنها عن مرضه وما يعاني منه، موضحة أنها تعيش هي وأسرتها خلال الفترة الماضية في أزمات متتالية.

وتابعت "مها" بأن ابنها أصيب فجأة بمرض لا يمكنه معه الوقوف على قدميه، كما أنه لا يستجيب للعلاج، ولا يعرفون طبيعة ما يعاني منه، كما أنه دخل في حالة نفسية سيئة.

وأوضحت "مها" أن الظروف العصبية التي مرت بها، كانت بدايتها من الجلوس في المنزل وقت انتشار فيروس كورونا المستمر، كما أن ابنها "أحمد" يعاني من ضعف المناعة، ثم طلبت من زوجها الفنان مجدي كامل، السفر إلى الساحل الشمالي، وأثناء السفر تعرضت لحادث سيارة كبير للغاية، وكان ابنها "عادل" معها على الهاتف، فسمع صراخها وعاش الصدمة.

وتابعت "مها" بأن ابنها "عادل" كان يعيش قصة حب انتهت بالفشل، ودخل في حالة نفسية سيئة، ثم توفي صديقه مصطفى حفناوي، وتأثر أيضًا بحادث غرق منزلهم في المياه.

وذكرت "مها" أنها مرت بأزمة مرضية، وكانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل، واتضح بعد ذلك أنه التهاب في الصدر وليس كورونا، ثم فوجئت في يوم بأن ابنها عادل لا يستطيع الوقوف على قدميه أو فعل أي شيء بمفرده، وبدأت تسمع صوته وهو يتألم، موضحة أنها لا تعرف ماذا يحدث معهم.