من أصول أردنية وترشحت للكونجرس.. معلومات عن أماني الخطاطبة بعد طردها من طائرة

علاقات و مجتمع

تعرضت الناشطة المسلمة والتي سبق وأن رشحت ذاتها للكونجرس الأمريكي، أماني الخطاطبة، للطرد من على متن طائرة أثناء رحلتها إلى نيوجيرسي بولاية كارولينا الشمالية.

مضايقات عدة وصلت حد الطرد والاعتقال لمدة 4 ساعات، كانوا مصير الناشطة المسلمة إذ لم يتقبل أحد الركاب من الدرجة الأولى على الطائرة تواجدها ما جعل المدير يقوم بطردها.

وكانت روت الناشطة المسلمة كواليس طردها واعتقالها خلال مقطع فيديو وعدد من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، إذ قالت"جاء المدير على متن الطائرة ليخبرني أنهم يخرجونني من رحلتي لأن "هناك راكبًا على متن الطائرة لا يشعر بالراحة" معي.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الشابة أماني الخطاطبة، خلال السطور التالية.

- أماني الخطاطبة، شابة مسلمة، مؤلفة ورائدة تقنية أمريكية، من أصول أردنية وفلسطينية.

- ولدت في 6 مايو 1992، وتبلغ من العمر 28 عامًا، في ولاية نيوجيرسي.

-انتقلت أماني مع عائلتها إلى الأردن عام 2005، هربًا من الإسلاموفوبيا وهو التحامل والكراهية والخوف من الإسلام والمسلمين.

- أسست MuslimGirl في عام 2009، وهي مجلة على الانترنت للمرأة المسلمة، عندما كان عمرها 17 عاماً، في المدرسة الثانوية مع أصدقاء من مسجدها.

- نشرت الخطاطبة المدونات على الموقع، بعد المدرسة الثانوية، التحقت بـجامعة روتجرز، وتخرجت في عام 2014.

- عملت أماني في مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة، قبل أن تنتقل إلى نيويورك وتعمل لفترة وجيزة لصالح مؤسسة إعلامية كبرى.

- في بداية عام 2015، طورت MuslimGirl من قبل موظفين متطوعين ورأت زيادة كبيرة في عدد قراءها.

- نمت حركة الموقع بنسبة 90 % وسجلت 100 مليون زيارة في ذلك العام.

- بعد إطلاق النار على لوكان ماكدونالد، قامت الخطاطبة بتغطية حية لبعض الاحتجاجات في شيكاغو.

- ألقت خطبة في مسجد النساء في أمريكا في لوس أنجلوس، ركزت عظتها على استعارة "الحفرة" من فيلم نهوض فارس الظلام، وقارنت الحفرة بخبرة المسلمين الأمريكيين بعد أحداث 11 سبتمبر.

- في عام 2016، اشتركت مع تين فوغ في سلسلة على شبكة الانترنت، تبحث في القضايا التي تهم النساء المسلمات الشابات.

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- في عام 2018 ظهرت أماني الخطاطبة في أغنية مصورة لفرقة البوب الأمريكية، مارون 5 "فتيات مثلك" بالمشاركة مع كاردي بي، والذي يضم مجموعة متنوعة من المشهورات والناشطات والرياضيات، بما في ذلك إلين دي جينيريس وجينيفر لوبيز وآشلي غراهام.

- كانت أماني جنباً إلى جنب مع إلهان عمر أول صومالية - أمريكية تفوز بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا، المرأتان المسلمتان الوحيدتان اللاتي تظهران في الأغنية المصورة.

- أصبحت أول امرأة مسلمة محجبة تكون على مجلة فوربس تحت 30 في الإعلام، مما جعل MuslimGirl أول شركة إسلامية يجري تسميتها على القائمة.

- صنفتها CNN كواحدة من 25 أمريكياً مسلماً أكثر تأثيراً في عمر 25 سنة.

- تؤمن أماني الخطاطبة بأحقيتها في تمثيل ولاية نيوجيرسي، في الكونجرس الأمريكي، كونها ابنة هذة الولاية، ولدت وتعلمت بها، معتقدة بأن المرشح المنافس والذي سبق أن مثل الولاية لسنوات طويلة قدم لها الكثير والمفيد، بالإضافة لكون سنه لا يسمح له بفهم متطلبات الجيل الجديد وأفكاره.

- تعتبر أماني واحدة من الناشطات على موقع "إنستجرام"، فيبلغ عدد متابعيها أكثر من 83 ألف متابع.

- رفضت تسلّم جائزة مقدمة من شركة "Revlon" للتجميل لأن الممثلة غال غادوت الداعمة للكيان الصهيوني، سفيرة علامتها التجارية، وقالت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "لا أستطيع قبول هذه الجائزة لأن غال غادوت سفيرة علامة ريفلون التجارية".

وأضافت: "يتعارض دعمها الواضح لأعمال قوات الدفاع الإسرائيلية في فلسطين، مع أخلاق وقيم MuslimGirl.com، وضميري لا يسمح لي بالتواصل معها بأي طريقة، بعد أن سجن الجيش الإسرائيلي عهد التميمي، الفتاة الفلسطينية التي لم تتجاوز الـ 16 من عمرها، وأصرت المحكمة الإسرائيلية على احتجازها".

- أصدرت الخطاطبة عددًا من الكتب في عام 2017، وشاركت في مهرجان "بريزبان للكتاب"، والذي يقام في بريزبان، كوينزلاند، أستراليا، صدر كتابها، MuslimGirl: A Coming of Age في أكتوبر 2016.

- "ولم لا من يدري قد أجلس يومًا على مقعد الرئاسة الأمريكية فأؤمن رعاية صحية للجميع"، هكذا أعلنت المؤلفة الشابة أماني الخطاطبة، تطلعها للترشح في الانتخابات الأمريكية العامة، بل الوصول لمقعد الرئاسة، قبل أشهر وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعن وصولها إلى باب انتخابات الرئاسة في أمريكا، تقول الخطاطبة: "إن حدث ذلك فعلاً، سيتيح لي فرصة وضع حدِ للإهانة التي يتعرض لها الدستور الأمريكي، وكذلك آداب الإنسانية الأساسية بعد حظر دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، فمنظر الأطفال في الأقفاص عند الحدود، وتجريد الناس من صفتهم البشرية عند اقتيادهم إلى مراكز الحجز أثرّ بي كثيراً وأهان إنسانيتي".

تفاصيل طرد أماني الخطاطبة من على متن طائرة

بدأت المشكلة بحسب ما روته الخطاطبة عبر حسابها على "تويتر"، عند نقطة التفتيش التابعة في مطار "نيوارك ليبرتي الدولي" لدائرة أمن النقل، بينما كانت تحاول خلع حذائها لتتم مراقبته، كما تفعل الدائرة عادة مع المسافرين، ولأنها تأخرت بخلعه، فقد الرجل صبره وتخطاها في الصف ثم أبلغ أنه غير مرتاح لوجودها.

وعلى الفور تم استدعاء رجال الشرطة بعد أن تقدم "الرجل الأبيض" بشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة واعتقلوها طوال 4 ساعات، ثم أفرجوا عنها بعد أن أقلعت الطائرة من دونها.