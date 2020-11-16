كتب: هن - 01:55 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020

قدم الشيف شربيني، طريقة عمل اسباجتي بالسجق، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل اسباجتي بالسجق مكرونة اسباجيتي سجق شرقي بصل ثوم كرات فلفل حار فلفل الوان طماطم صلصة طماطم Advertisements سكر ملح وفلفل بهارات كزبرة ناشفة كزبرة خضرا زيت ملح وفلفل طريقة عمل اسباجتي بالسجق تسلق مكرونة في ماء مغلي وملح في الطاسة يشوح البصل مع الثوم والكرات والكرفس يضاف السجق ويشوح جيدًا مع الخليط بعد ذلك، تضاف البهارات، والكزبرة الخضراء ثم يضاف الفلفل الحار وأخيرًا، تضاف مكرونة مع الخليط، وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات، وتقدم

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