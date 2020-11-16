"راكب مش مرتاحلها".. اعتقال أماني الخطاطبة وطردها من الطائرة (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 36 ثانية شاركته أماني الخطاطبة، المرشحة السابقة للكونجرس الأمريكي، ورئيسة تحرير مدونة "بنت مسلمة"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، توضح من خلاله التنمر والمضايقات التي تعرضت لها على متن طائرة أثناء رحلتها إلى نيوجيرسي بولاية كارولينا الشمالية.

مشادة كلامية وصلت حد التطاول أظهره مقطع الفيديو الذي شاركته الخطاطبة، إذ أجبرها طاقم الطائرة على المغادرة عقب اشتباكها مع راكب من الدرجة الأولى، وأرفقت تعليقًا على المقطع، قالت خلاله، "جاء المدير على متن الطائرة ليخبرني أنهم يخرجونني من رحلتي لأن هناك راكبًا على متن الطائرة لا يشعر بالراحة معي".

ودونت تغريدة أخرى عبر حسابها قالت خلالها: "آخر 6 ساعات من حياتي كانت مرهقة ومؤلمة، فقد تم القبض علي اليوم للمرة الأولى لأن رجلا من الدرجة الأولى، شعر بعدم الارتياح من وجودي".

Advertisements

تفاصيل طرد أماني الخطاطبة من على متن طائرة

وبدأت المشكلة، بحسب ما روته الخطاطبة عبر حسابها على"تويتر"، عند نقطة التفتيش التابعة في مطار "نيوارك ليبرتي الدولي" لدائرة أمن النقل، بينما كانت تحاول خلع حذائها لتتم مراقبته، كما تفعل الدائرة عادة مع المسافرين، ولأنها تأخرت في خلعه، فقد الرجل صبره وتخطاها في الصف ثم أبلغ أنه غير مرتاح لوجودها.

وعلى الفور تم استدعاء رجال الشرطة بعد أن تقدم "الرجل الأبيض" بشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة واعتقلوها طوال 4 ساعات، ثم أفرجوا عنها بعد أن أقلعت الطائرة من دونها.