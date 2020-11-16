الامارات | وزير ألماني يقترح التدريس في المطاعم والفنادق

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ألماني يقترح التدريس في المطاعم والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، إعطاء حصص مدرسية داخل المطاعم والفنادق المغلقة، لإتاحة الفرصة للالتزام بشكل أفضل بقواعد التباعد المكاني أثناء هذه الحصص.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، أعرب الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، عن أمله في «الاستفادة من الإمكانات المادية للبلديات بصورة أفضل».

وبرّر التماير اقتراحه قائلاً: «داخل قاعات الدرس، غالباً ما يكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد المكاني، والمسافة الآمنة، وإنني سأرحب لو أقيم الدرس، على سبيل المثال، في مراكز للمحليات أو في بيوت للثقافة أو القاعات غير المستخدمة للمطاعم والفنادق».

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