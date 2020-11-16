- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز: سعيد بكوني «أبوالبنات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل الأميركي، رايان رينولدز: «إنه لم يكون يتوقع أبداً أن يصبح أباً لثلاث فتيات»، وذلك في حوار حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته الثلاث».
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن رينولدز (44 عاماً) قال: «بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمراً جنونياً أو مخيفاً في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأنهن لديهن الحكمة والقوة، ويتمتعن بالهدوء». وأضاف: «أحب كوني أباً لبنات. لم أكن أتوقع أن أنجب ثلاث فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها صِبية». وكشف رينولدز أنه وزوجته ليفلي (33 عاماً) يعطيان أولوية لأسرتهما. وقال: «أحاول أن أكون موجوداً قدر المستطاع، نحن لانفترق، نسافر سوياً أثناء التصوير».
يذكر أن رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر 2012، عقب أن التقيا أثناء تصوير فيلم «جرين لانتيرن».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رايان رينولدز: سعيد بكوني «أبوالبنات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.