طريقة عمل سلطة القرنبيط 

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القرنبيط من النباتات ذات الشعبية الكبيرة، والتي يمكن الاستعانة بها لتحضير سلطة مفيدة وصحية للأسرة، وسط بحث الكثيرين عن وصفة سهلة لإعدادها في المنزل.
وفيما يلي، وصفة سهلة وسريعة لتحضير سلطة القرنبيط، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج عبر "سي بي سي" سفرة.
مقادير سلطة القرنبيط
قرنبيط
صويا صوص
طحينة
ثوم مفروم
شطة
زيت زيتون
ماء
مرقة خضروات
نشا ذرة
سكر بني
خل أرز
طريقة تحضير سلطة سويت آند ساور
- وضع نشا الذرة في طاسة بها زيت على النار.
- إضافة ماء إلى نشا الذرة، ثم القرنبيط.
- في وعاء منفصل يتم خلط نصف كوب مرقة خضروات وصويا صوص وسكر بني.
- إضافة شطة وطحينة وثوم مفروم وخل أرز على الخليط السابق لصناعة صوص القرنبيط.
- خلط الصوص مع القرنبيط، وتقديمه ساخنا.
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