9 معلومات عن دينا عبدالعزيز بعد خسارة الانتخابات

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على الرغم من تمكنها من الفوز في انتخابات مجلس النواب السابقة بدون دعاية انتخابية، على حد وصفها في تصريحات إعلامية، إلا أن النائبة الخاسرة دينا عبدالعزيز، لم تنجح في اقتناص معقد داخل مجلس النواب 2020، لتنضم إلى قائمة الخاسرين.

لم تؤهلها أصوات الناخبين إلى خوض مرحلة الإعادة في دائرة حلوان، لتخرج من المنافسة التي لم تحسم بعد على أحد المقاعد، بعدما تمكن عيد حماد محمد عيد من ضمان كرسي داخل المجلس.

من هى دينا عبدالعزيز؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن النائبة الخاسرة دينا عبدالعزيز.

- تخرجت عام 2011 من كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة.

- تبلغ من العمر 35 سنة.

- فازت بعضوية مجلس النواب في 2016، وتعد من أصغر نائبات المجلس السابق.

- اختارت رمز المسطرة في انتخابات مجلس النواب 2020.

- كانت رقم "26" في القائمة الانتخابية لمرشحين مجلس النواب عن دائرة حلوان، وروجت لرقمها من خلال إمساكها ببلالين هيليوم بذلك الرقم في مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها الشخصي على "فيس بوك".

- استعانت بـ"كوميكس" للفنان أحمد عز ومقطع من "لقيت الطبطبة" لحسين جسمي، في الدعاية الانتخابية.

- لقبها البعض بـ"ملكة جمال البرلمان".

- يتابعها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" ما يقارب الـ34 ألف شخص.

- تعرضت للتنمر بسبب نبرة صوتها الخافتة، خلال حديثها في جلسات مجلس النواب السابقة.

النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم لإعلان نتائج الجولة الاولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيطرة الاعادة على معظم دوائر المرحلة الثانية، على المقاعد الفردية التي جرت في 13 محافظة ، حيث تجري الاعادة بالكامل في عدد من المحافظات بالمرحلة الثاني ابرزها المنوفية والدقهلية.

في القاهرة تجري الاعادة في معظم من الدوائر ايضا حيث تم حسم عدد قليل من المقاعد وهي 6 مقاعد فقط من اصل 31 مقعد في 19 دائرة بالمحافظة وتجري الاعادة على 25 مقعد.

و لم تنجح أية سيدة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية حيث تم خروج عدد من النائبات وهن منى جاب الله مرشحة دائرة الجمالية، والنائبة شرين فراج فى دائرة التجمع والقاهرة الجديدة، والنائبة دينا عبد العزيز عن دائرة حلوان.