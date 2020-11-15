"مش عادي".. مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة بطرح أفلام قصيرة مجانا

علاقات و مجتمع

"مش عادي" عبارة عن مبادرة لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة من خلال تقديم أفلام قصيرة، تعرض بالمجان لمناقشة مشاكل الفتيات والسيدات، فضلًا عن إقامة عدة ورش عمل داخل مستشفيات كليات الطب لمقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وطلبة، يتم خلالها عرض فيلم قصير يعقبه ناقش لشرح كيفية استخدام الأفلام والدراما في تغيير القناعات المرتبطة بالعنف ضد المرأة من واقع حالات تعامل معها الأطباء بالفعل.

تناهض المبادرة أي عنف لفظي أو نفسي أو جسدي أو اجتماعي واقتصادي وغيره، رافضة العنف الذي يخرج من قلب الأسرة سواء من الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى من امرأة لأخرى أو من المجتمع نفسه، من خلال استخدام لغة الأفلام والدراما في طرح أسئلة من واقع الحالات التي يتعامل معها الأطباء بحسب الدكتور مينا النجار مسؤول المبادرة.

وعن اختيار الكمامة للدعاية للمبادرة يقول "النجار" لـ"هن"، إن الكمامة أصبحت جزء من حياتنا اليومية، يغطي جزء من هويتنا وهو نصف الوجه وبالتالي هذا أمر غير عادي بالنسبة لنا أن نفقد جزء منا تحت قناع: "مهم إن الناس تُدرك الحاجات اللي ينفع نقول عليها عادية واللي مش عادية، فيه عنف المجتمع بيعتبره عادي زي إن الست تتشتم والاغتصاب الزوجي وغيره وده مرفوض تمامًا"، يسعى لنشر التوعية التي توضح العادي من غير العادي لافتًا إلى أن هدفهم حماية جميع السيدات اللاتي يتعرض للعنف.

"جزء من شغلنا ورش عمل وروحنا زيارة لمعهد تمريض في الجونة ندرب الطاقم الطبي هناك وفي كذا محافظة عشان دول اللي بيتعاملوا مع الست بشكل مباشر وكمان لأن الأهم من توفير العلاج نفسه توفير الدعم وشعور الست بالأمان والمساندة"، مؤكدًا أنه قريبًا سيكون هناك تدريب للفريق الذي يتلقى الشكاوى من سيدات للتعرف على أفضل وسيلة للتعامل معهن.