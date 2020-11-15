ماذا يحدث لجسمك إذا نفخت الهواء على إبهام يدك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

يحتوي الجسم على العديد من الطرق الرائعة السرية التي لم يعرفها الكثير، والتي يمكن أن تخفف من الشعور بالألم أو الخوف والقلق.

نتعرض في العديد من الأوقات للتوتر والضغط، فمثلاً إذا كنت تنتظر مقابلة مهمة أو اجتماع عمل أو امتحان، فهناك خدعة يمكنك تنفيذها في وقت قصير، والتي نشرها موقع " imranevery".

إذا كنت تشعر بكل أعراض الخوف والقلق مثل آلام البطن، فانفخ الهواء على إصبع يدك الإبهام ومن ثم ستشعر بتحسن.

يعود التفسير إلى أن هذا الإصبع مسؤول عن العصب المبهم، الذي يصل بين الروح والجسم.

وهذا العصب هو المسؤول عن إحساس الآلام التي تحدث في المعدة، فعندما تكون متوترا تتخلص من القلق بهذه الطريق.

ويقول موقع "the muse" إن هناك معلومة أخرى عن تلك الحركة، تعتمد على وضع الإبهام في الفم والنفخ عليه.

ويذكر الموقع أن إغلاق ممر الهواء بإبهامك ثم إطلاق الزفير عليه ينشط العصب المبهم، والذي ينتشر في جميع أنحاء جسمك.

وتظهر الأبحاث أن تحفيز العصب المبهم يمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء، وإذا كنت في مكان لا يسمح بوضع إبهامك في فمك اكتفِ فقط بإطلاق الزفير عليه.

ويوضح الدكتور أرون جوش، طبيب الأعصاب الأمريكي، أن تبريد إبهامك يمكن أن يساعد في تقليل التوتر بسرعة، لأن الإبهام له نبضه الخاص، مثلما تحاول تهدئة معدل ضربات قلبك بعد التمرين، فإن تهدئة النبض في إبهامك قد يساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء بشكل عام.

كما يقول موقع "mind hacks"، إن هناك مجموعة من الأعصاب الرئيسية تختبئ بجسمك تسمى العصب المبهم إحداهما ينزل من كل جانب من جذع الدماغ والرقبة إلى الصدر والبطن، ويؤدي تحفيز هذه الأعصاب إلى تباطؤ القلب، مما يقلل من التوتر.