ما هو سبب الإحساس الحاد بالطعن في الصدر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المحتمل أننا جميعا عانينا من ذلك الألم الحاد و"الطعن" في صدرنا، على الرغم من أنه لا يدوم سوى بضع ثوانِ، إلا أن الانزعاج يكفي لشل حركتك.

وعلى الرغم من أنها حالة شائعة جدا لدى الأطفال والشباب، إلا أنه نادرا ما يتم الحديث عنها، ولهذا نذكر لكم السبب لهذا الإحساس وفق ما ذكر موقع " برايت سايد" الأمريكي.

1- متلازمة الصيد البركاني:

هذا هو الاسم الطبي الذي يطلق على الإحساس الحاد الذي يخلط بينه البعض وبين النوبة القلبية، ويعرف أيضا باسم وخز تيكسدور، إنه ألم يقع في الصدر ويحدث في الجزء الأمامي من القلب، ويحدث عادة عند الأطفال والشباب، على الرغم من أن بعض البالغين يعانون منه أيضا بشكل أقل.

ما أسباب ذلك؟

في حين أن الإحساس نفسه مزعج جدا وقريب من منطقة القلب، إلا أنه لا يعني حقًا وجود مشكلة في هذا العضو، وما يحدث هو أن غشاء الجنب (الغشاء الذي يغطي بعض الأعضاء مثل الحجاب الحاجز) يضغط أو يفرك (وبالتالي يهيج) الأعصاب القريبة من القفص الصدري، ولهذا السبب يمكن أن يبدأ الألم في جدران الصدر أو في منطقة الضلوع، حتى في حالة عدم النشاط.

2- متلازمة الالتقاط البدائي:

نظرا لأن متلازمة الالتقاط البدائي أكثر شيوعا عند الأطفال والمراهقين، فمن الشائع جدا أنه في المرة الأولى التي يعاني فيها الطفل من هذا الألم الحاد الذي لا يمكن تفسيره في منطقة القلب، يصبح الوالدان قلقين بشأن احتمال حدوث خطأ ما في قلب طفلهما.

الحل:

على الرغم من أنها مزعجة للغاية، إلا أن متلازمة الالتقاط الأولي ليست حالة طبية طارئة، وبالرغم من أن محاولة التنفس بعمق في ذلك الوقت أمر معقد، لكنه يساعد على زوال الألم بشكل أسرع، وعادة ما تختفي متلازمة الالتقاط البركاني من تلقاء نفسها عندما يبلغ الشخص حوالي 20 عاما من العمر.

وعلى الرغم من أن بعض الأطباء قد يوصون بعقار مضاد للالتهاب غير ستيرويدي للمساعدة في تهدئة الانزعاج، ومع ذلك، فإن العلاج ليس ضروريا تماما، ولكن إذا أصبح الألم متكررًا للغاية، أو إذا تم تشخيص الشخص بمشكلة في القلب، أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى، فمن المستحسن استشارة الطبيب.

3- الكشف عن السبب ( الخلاصة):

إن الألم الذي ذكرناه سابقا عادة ما يسبب القلق لأن هناك مضايقات أخرى لها نفس نوع الألم، بعضها له أصل مادي، والآخر نفساني جسدي فقط.

لذلك من الضروري أن يقوم الطبيب بتقييمهم للتمييز بينه، وتشمل الأحداث التي لها ألم شائع في منطقة القلب أجسامًا غريبة في الممرات الهوائية، والتهاب الكبد، والتهاب الهواء (ابتلاع الهواء)، والابتلاع العرضي للسوائل الكاوية، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي أو الربو، ومن ناحية أخرى، يكون الألم أيضا جزءا من الأعراض النفسية الجسدية لنوبات الهلع ومتلازمة فرط التنفس والقلق أو الاكتئاب.