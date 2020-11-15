تشرب الماء أو الشاي أثناء الأكل؟.. هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبا ما يطالب العديد من خبراء التغذية بعدم تناول الطعام والشراب في نفس الوقت، كون الماء يخفف حمض المعدة، ويعتقد البعض أن القيام بذلك يجعلنا نصاب بالسمنة، لكن ما يحدث إذا فعلنا ذلك؟

تبدأ عملية الهضم بالضبط عندما نفكر في وجبتنا التي نتناولها، حيث ينتج اللعاب في الفم، وعندما نمضغ الطعام نخلطه مع اللعاب الذي يحتوي على الإنزيمات الضرورية للهضم.

ثم يدخل الطعام الملين إلى معدتنا حيث يختلط بحمض المعدة، و في المتوسط، تحتاج المعدة إلى 4 ساعات لهضم الطعام قبل تحويله إلى سائل أو كيمياء.

ولا يبقى الماء في المعدة لفترة طويلة، وتستغرق المعدة نحو 10 دقائق لتحريك الماء، لذا، إذا كنت تشرب الماء أثناء الأكل، فإن الماء لا يشكل بحيرات في معدتك ويمر خلال الطعام الممضوغ بسرعة كبيرة، ويرطبه ويترك المعدة بسرعة، وفق ما نقل "برايد سايد" الأمريكي.

إذا شعرت المعدة بأنها لا تستطيع هضم شيء ما، فإنها تنتج المزيد من الإنزيمات وتزيد من حموضة السائل بالداخل، حتى لو تناولت الكثير من الماء، فلن يؤثر ذلك على مستوى الحموضة.

وبالمناسبة يدخل الماء إلى المعدة مع الطعام أيضا، وأظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من مستويات الحموضة في معدتنا، لكنها تعود إلى طبيعتها بسرعة كبيرة.

ولا توجد دراسات تثبت الاعتقاد الخاطئ بأن السائل يدفع الطعام الصلب إلى الأمعاء قبل هضمه بالكامل، ويدعي العلماء أن السائل يخرج من الجسم أسرع من الطعام الصلب لكنه لا يؤثر على سرعة الهضم.

لذا، هل يمكننا أن نتناول الماء أثناء الأكل؟

إذا كنت تتناول الماء أثناء الأكل، فلن تؤذي أي شيء، بل بالعكس يساعد الماء على تليين الطعام الصلب، لكن لا تتناول الماء قبل أن تبتلع الطعام.

ولكن هناك مزايا معينة للشرب أثناء الأكل، وتظهر الأبحاث أنه عندما يتوقف الشخص عن تناول الطعام لفترة قصيرة لشرب بعض الماء، فإن ذلك يؤدي إلى إبطاء عملية الأكل، نتيجة لذلك، يأكل الأشخاص أقل وهو أمر جيد.

وإذا كنت معتادا على تناول الشاي مع الطعام بدلا من الماء، فلا حرج في ذلك أيضا، وتظهر الأبحاث أنه لا يوجد فرق في مستويات الحموضة بعد شرب الشاي أو الماء.

ولا تؤثر درجة حرارة الماء الذي تشربه على سرعة الهضم أو عدد العناصر الغذائية التي تحصل عليها، و يمكن للمعدة تسخين أو تبريد الطعام إلى المستوى المطلوب.