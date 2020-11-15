فساتين سهرة مطرزة بحسب شكل الجسم موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - تنوعت موديلات فساتين سهرة مطرزة حيث أدرج المصممون تشكيلة تحاكي كافة الأذواق ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، نستعرض لكِ أجمل التصميمات ونخبرك بما يناسب شكل جسمك لتظهري بإطلالة مثالية تخطفين بها الأنظار.



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فساتين سهرة مطرزة للقصيرات موضة 2021



يفضل أن تبتعدي عن الفساتين المزخرفة والمطرزة اذا كنتِ قصيرة القامة ولكن بإمكانك إختيار موديلات مزدانة بالشك الناعم، أيضًا قصة الفستان تلعب دورًا أساسيًا في إبراز طول القامة، على سبيل المثال اختاري دائمًا الموديلات مستقيمة القصة المزينة بشق طويل على الجانب مثل الموديل الذي تألقت به إحدى عارضات أنجي باريس Ingie Paris، كما ستناسبك الفساتين عالية الخصر المزينة بتطريز عامودي مثل فستان ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.











فساتين سهرة مطرزة للقوام الكمثري آخر موضة

TADASHI SHOJI



وجهي خيارك نحو الفساتين المصممة بتنانير واسعة غير ملاصقة للقوام اذا كان جسمك على شكل الكمثرى حتى لا تجذبي النظر إلى منطقة الأجناب والفخذين الممتلئة، سيعجبك الفستان الأسود طويل الكمين من توقيع دار فالنتينو Valentino والفستان الأزرق الطويل المنفوش من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.



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أجمل فساتين سهرة للنحيفات تخفي عيوب الجسم

Pamella roland





تمسكي بالموديلات الواسعة المغلفة بالزخارف والتطريزات، من جهتنا نرشح لكِ الفستان الأسود متوسط الطول منفوخ الكمين من مجموعة آندرو جن Andrew Gn والفستان الأسود المغلف بالكامل بالترتر الذهبي.





بإمكانك أيضًا الأختيار بين الفساتين مستقيمة القصة المغطاة بالتطريز من مجموعات أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta وباميلا رولاند Pamella Roland.







فساتين سهرة مطرزة لقوام الساعة الرملية

Zuhair Murad



يتميز قوام الساعة الرملية بالخصر النحيل والأكتاف ومنطقة الأفخاذ االمتساوية من حيث العرض لذلك عليكِ الإختيار بين الفستان الأسود منسدل الكمين من بادجلي ميشكا Badgley Mischka والفستان الـ V Neck المزدان بالريش النافر حول الخصر من توقيع زهير مراد Zuhair Murad.

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