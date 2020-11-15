"مرشحة الموز" قبل الأخير.. خسارة سيدات المنوفية في انتخابات النواب

علاقات و مجتمع

شهدت الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية، خسارة جميع المرشحات وعدم قدرتهن على حسم أي مقعد فردي أو دخول جولة الإعادة.

وشهدت دوائر المحافظة الستة وجود 4 سيدات في 4 دوائر مختلفة فيما خلت دائرتان من وجود سيدات بشكل تام .

وشعرت السيدات بخيبة أمل كبيرة عقب الخسار، وعدم قدرتهن علي كسب ثقة وتأييد الناخبين، بالإضافة إلى عدم تصويت السيدات لهن في الانتخابات على الرغم من كون المرأة أكثر المشاركات في العملية الإنتخابية في محافظة المنوفية.

وعلى الرغم من قدرة مشيرة همام المرشحة المستقلة عن دائرة الباجور "دائرة السياسة" كما يطلق عليها، على الحشد والوجود الميداني المستمر وجمع السيدات والشباب حولها، ونجاحها في عقد مؤتمرات حاشدة إلا أنها لم توفق في دخول مرحلة الإعادة على المقعد الوحيد في دائرتها.

وتعد وفاء صلاح الدين إحدى أبرز المرشحات المثيرات للجدل والتي أطلق عليها "مرشحة الموز"، والتي ظلت طوال فترة الدعاية الانتخابية تثير الجدل بتصرفاتها وتصريحاتها، ما جعلها محط أنظار الجميع، ولم توفق المرشحة في دخول جولة الإعادة بعد حصولها على 1465 صوتا واحتلالها المركز قبل الأخير.

وفشلت رابعة هاشم عبد الهادي عوض المرشحة عن دائرة أشمون، في دخول جولة الإعادة بدائرتها على الرغم من اعتمادها كليا علي أبناء قريتها "شنواي" والقرى المجاورة على التصويت لها بجانب العاملين في البقالة، حيث أنها مالكة محل بقاله وتموين بالقرية، ولكنها في النهاية لم توفق في دخول جولة الإعادة.

ولم توفق هيام بلال سليمان، المرشحة المستقلة عن سرس الليان منوف السادات، والتي تعمل في مجال الإعلام، في النجاح أو دخول جولة الإعادة.