صور.. الغردقة تستعد لاستضافة مسابقة ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة

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تستعد مدينة الغردقة لاستضافة مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وكشف محمد عيد مدير إدارة التسويق بمجموعة الفنادق المستضيفة للمسابقة إن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، أبرزهم روسيا وصربيا وكازاخستان وبولندا وبلجيكا وأستونيا وألبانيا وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الآمريكية تحت شعار: "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر ".

وأشار محمد عيد في تصريح لـ"الوطن" إلى أن الغردقة تستضيف مسابقة من الأكبر بين المسابقات الدولیة لملكات الجمال للسیاحة والبیٸة، مؤكدا أنه الحدث الدولي الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیۃة الكبری فی مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

ومن جانبه، أشار كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة مهمة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة .

الجدير بالذكر، أن مدينة الغردقة استضافت عدة حفلات عالمية كبرى برعاية كامل أبو علي رئيس جميعة مستثمري البحر الأحمر، وآخرها حفل اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا فى يناير الماضي، وذلك بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر الخلابة.