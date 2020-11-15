فيديو.. شهيرة تعود لارتداء الحجاب مجددا بعد وفاة محمود ياسين

لايف ستايل

فاجأت الفنانة شهيرة، جمهورها بالعودة إلى ارتداء الحجاب، في أول ظهور إعلامي لها، بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، وذلك مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، المقرر عرضه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وظهرت شهيرة، خلال الإعلان التشويقي للحلقة، بحجاب أسود تخرج منه بعض خصلات شعرها الأشقر، مع ملابس شتوية سوداء فضفاضة.

يأتي ذلك عقب ظهورها بالحجاب، خلال مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد، بعد ما يقارب العام من إعلانها خلع الحجاب، لأنها من "القواعد من النساء"، اللاتي لا حرج عليهن في التخلى عن غطاء الرأس، على حد قولها في بيان نشرته حينها على حسابها الرسمي على "فيس بوك".

شهيرة تتخلى عن الحجاب

ويشار إلى أنه في 2019، تحدثت الفنانة شهيرة لـ"الوطن"، في أول تصريح صحفي لها على إطلالتها بشعر مستعار أشقر، بدلا من غطاء رأس "الحجاب"، في أحدث ظهور لها، بصورة صحبة الفنانة سهير رمزي، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة لـ"الوطن": "مبحبش أتكلم في التفاهات دي، ومش من حق حد يسألني على حاجة، أو يحاسبني".

وأضافت شهيرة، أنه يجب أن ينصب اهتمام الجمهور على الأعمال الفنية للممثلين، دون التدخل في الحياة الشخصية واحترام خصوصيتهم، لافتة إلى أنها لم تتخل عن الحجاب الذي ظهرت به منذ 25 سنة، مشددة على أنها حريصة على ارتدائه في العزاءات.

وعن انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنها لا تهتم بتعليقات "السوشيال ميديا": "ده عالم افتراضي، وربع اللي عليه بس اللي بيقول كلام محترم وقَيِم".

وفاة محمود ياسين

وكان الفنان محمود ياسين، رحل عن عالمنا في أغسطس الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.