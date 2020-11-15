أنغام ترتدي فستان أحمر في أحدث جلسة تصوير.. سعره 4 آلاف جنيه

لايف ستايل

لفتت الفنانة أنغام الأنظار بفستانها، خلال أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للدعاية لألبومها الغنائي الخليجي الجديد "مزح".

وأطلت أنغام، بفستان أحمر فضفاض، والذي تميز بأنه متوسط الطول وبأكمام طويلة، ومزود بثنيات ناعمة، من توقيع دار الأزياء Ted Baker.

وعلقت على صورتها، بمقطع من أغنية جديدة في ألبوم "مزح": "به طاولة لابد ما تجمعنا.. أخشابها للحين في الأشجار" من أغنية "طاولة"، داعية جمهورها للاستماع إلى ألبومها الغنائي الجديد.

رواد "سوشيال ميديا" لـ أنغام: شيك ومحتشمة

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ14 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "فخر الطرب المصري"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال"، و"شيك ومحتشمة".

ويصل سعر الفستان الأحمر إلى 199 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4100 جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي لدار الأزياء.

أنغام تطرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح"

طرحت منذ قليل، شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، ألبوم المطربة أنغام، الجديد "مزح"، عبر قنواتها الرسمية وتطبيق "ديزر" متضمنا 15 أغنية.

ألبوم "مزح" هو خليجي الشكل وسعودي الهوية، ومن إنتاج وتوزيع شركة روتانا، ويمتاز بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء والملحنين مثل: سهم، وصادق الشاعر.

ويقدم سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، أغنية "مزح"، من ألحان صادق الشاعر. فيما قدّم الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، 5 أغنيات وهي: "أناني"، "طاولة" من ألحان صادق الشاعر، و"ثلاث حروف"، "آخر لقاء"، "تسلم يدينه" من ألحان سهم.

أما الأعمال التي صاغها الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، فهي "إسمك حبيبي"، من ألحان صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان سهم.

كما قدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، أغنية "أدور"، من ألحان سهم، فيما كتب تركي آل الشيخ، أغنية "لايقين عليك"، من ألحان سهم.