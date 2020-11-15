متى ينتهي كابوس كورونا؟.. كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد سئم الجميع من أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي، والرائحة المستمرة لمطهر اليدين، إذن، متى سينتهي كوفيد -19 بالفعل؟ أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوباء هو اللقاح.

عودتنا إلى الحياة مثل السابق، تعتمد على العلماء لتطوير واختبار وإدارة لقاح فعال بما يكفي للقضاء على الفيروس، في حين أنه قد يبدو أن الموافقة النهائية على اللقاح ستستغرق إلى الأبد، إلا أن الدكتورة روث كارون، حاصلة على دكتوراه في الطب من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة لا تزال متفائلة، كما أعلنت شركة فايزر Pfizer، على سبيل المثال، أن تجربة اللقاح الخاصة بها كانت فعالة بنسبة 90٪.

إذن متى سينتهي كوفيد -19؟، هذا ما يستعرضه موقع " eatthis".

قبل نشر أخبار شرك Pfizer ، علمنا أن "هذه اللقاحات واعدة، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت ستنجح" ، كما صرحت الدكتورة كارون ، "هذا هو الغرض من تجربة الفعالية بالإضافة إلى توفير تقييم أوسع لسلامة اللقاح في عدد كبير من الأشخاص ".

إذا نجح اللقاح في اجتياز هذه التجارب ووجد أنه آمن وفعال، فلن يوقف الفيروس بالضرورة في مساره على الفور، إن التوزيع على العالم بأسره هو مشروع طموح ولن يكون فوريًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويقول مركز السيطرة على الأمراض: "بمجرد أن تصرح إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أو توافق على استخدام لقاح (لقاحات COVID-19)، ستتوفر كميات محدودة بسرعة كبيرة بسبب التخطيط المسبق من قبل حكومة الولايات المتحدة والكيانات الأخرى، قد تتوفر جرعات محدودة من اللقاح هذا العام، ولكن الإمداد سيكون متاحًا، مع توقعات بزيادة كبيرة في عام 2021".

بمجرد إتقان اللقاح واعتباره آمنًا، سيبدأ الإنتاج على الفور ولكن قد يكون هناك تأخير في تسليم اللقاحات، ستذهب الجرعات الأولى إلى المجموعات الموصى بها المعرضة لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة قبل أن يتم توفير اللقاحات لعامة الناس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

الجدول الزمني للقاح

ناقش الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة، كل عقبة قبل أن يصبح اللقاح جاهزًا:

"أولاً وقبل كل شيء، العملية - لكي يعرفها الجمهور - هي أن هيئة مستقلة ، وهي هيئة مراقبة البيانات والسلامة، نظرت في البيانات عندما وصلت إلى عدد معين، وهو عدد من الأحداث، أي عدد معين من الإصابات وفحصوا البيانات ونظروا إليها وقالوا إن فعالية لقاح فايزر كانت رائعة حقًا، لقد تجاوزت 90٪. لقد جعلوا ذلك معروفًا للشركة ،ما تفعله الشركة الآن هو أنهم ينظرون إلى البيانات بأنفسهم، ويقومون بتحليلها لأن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها البيانات بأنفسهم، ثم قدموا إلى إدارة الغذاء والدواء، وسيقوم العلماء المستقلون في إدارة الغذاء والدواء بالنظر مرة أخرى في البيانات ثم التشاور مع مجلس استشاري لديهم - لجنة استشارية، وبعد ذلك سوف ينصحونهم بما يجب عليهم فعله ".

يضيف: "من المحتمل جدًا أن يقدموا ما يُسمى ترخيص الاستخدام الطارئ، والذي سيكون في النهاية طلبًا للموافقة الكاملة على هذا اللقاح المحدد - ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل إلى أسبوع ونصف، وبعد ذلك ما يحدث هو أننا في نهاية شهر نوفمبر، وبداية شهر ديسمبر، إذا استمر ذلك - ومرة أخرى، أؤمن بالطبيعة الرائعة للبيانات التي يجب أن تمر بسلاسة، أنه بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى شهر ديسمبر، سنكون قادرين على توفير الجرعات للأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم على رأس أولوياتهم. "

ويكمل: "يجب شحن اللقاح عند درجة حرارة منخفضة معينة ، ويتوقع أنه بحلول أبريل، سنكون قادرين على الحصول على ما نريد من جرعات اللقاح".

هل يختفي كورونا؟

يقول الدكتور فاوتشي، إن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه بشكل كامل، لكن يمكننا العودة لحياتنا الطبيعة.

يضيف: "أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو الاقتراب من درجة ما من الحياة الطبيعية مع اقترابنا من عام 2021 – وتحديدا في الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2021، في نهاية العام سنعود لحياتنا الطبيعية وبالتالي هزيمة الفيروس".