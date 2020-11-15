10 أشياء تخفيها أي فتاة عن زوجها أو خطيبها.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تقوم أسس العلاقة الناجحة على الشفافية والوضوح بين الشريكين، فيفضل أن يخبر كل طرف عن أبزر الأشياء التي مر بها.

مهما كانت العلاقة رومانسية بين الشريكين، تكون هناك بعض الأشياء التي تخفيها الفتاة عن الطرف الآخر، وفقاً لموقع "her way".

1- وزنها:

تشعر معظم الفتيات بالخجل بشأن وزن أجسادهن ونادرًا ما يشعرن بالرضا عنه، فهم يعتبرن أنفسهن سمينان أو نحيفات جدًا.

وفي كلتا الحالتين، لن تعترف معظم الفتيات أبدًا بوزنها الحقيقي لشريكها، وما لا تعرفه الفتيات هو أن الوزن مجرد رقم، وأن معظم الرجال لا يهتمون به، فإذا أحب الرجل فتاة لن يفكر أبداً في وزنها.

2- المكياج الذي تضعه:

يحب الرجال الفتيات الطبيعيات اللواتي لا يضعن الكثير من المكياج، ولكن لا تعترف الفتاة بالكمية التي تضعها على وجهها.

وعندما تقول الفتاة إنها لا تضع فتعتمد على الأقل على خافي العيوب والماسكرا وملمع لشفاه، معتقدين أن هذه ليس مكياج.

3- إذا كانت تحب رجل أكثر منه:

عندما تكون الفتاة في علاقة دائمة، فمشاعرها تصبح عميقة تجاه هذا الرجل، ولكن لا يستبعد أنها ربما أحبت شخصا أكثر منه في ماضيها، ولكن هذا لا يعني أن مشاعرها تجاه هذا الرجل ليست حقيقية، إنما شئ لم تعترف به أي فتاة لشريكها.

4- التفكير في الانفصال:

عندما يتجادل الشريكان، تشعر الفتاة بالرغبة في الانفصال مهما كانت قوة الحب بينهما، ولكن هذا القرار ينتج عن الغضب.

تدور هذه الفكرة في ذهن كل السيدات، ولكنهم لم يفصحن عنها للطرف الآخر، وتبقى مجرد فكرة فقط.

5- تتحدث مع صديقاتها عن كل شئ:

يعرف معظم الشباب أن الفتيات يحبون الدردشة فيما بينهن حول مواضيع مختلفة، لكن ما لا يعرفونه هو أن صديقاتهن يعرفن كل التفاصيل عنهم.

6- استمتاعها عندما يشعر بالغيرة عليها:

كل فتاة تستمتع إذا كان شريكها يشعر بالغيرة عليها، ولكن إذا كانت الغيرة مبالغ فيها ستسبب غضب شريكتك.

تدل الغيرة على أن الرجل يعترف بأنه يخشى أن يفقدها.

7- مقارنته بتجاربها السابقة:

تقارن كل فتاة بين تجاربها، هل هو أسوأ.. هل هو أفضل منه.. ومن يعاملها أفضل؟ ولكن هذه المقارنه لن تؤثر على العلاقة بينهما، ولن تخبر الفتاة شريكها عما يدور بذهنها.

8- أنها تلاحقه:

الشيء الآخر الذي لا تعترف به الفتيات هو أنهن يحللن باستمرار شريكهم، للوصول إلى أعماق سلوكهم ومحاولة اكتشاف كل شئ مخفي عنهمم، عن طرق النظرات والكلمات والحركات.

9- مراقبته قبل الارتباط:

عندما تقابل الفتاة رجلاً، من المحتمل أن تبحث عن اسمه على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وستسأل الأشخاص المقربين منها عما إذا كانوا يعرفونه، ويستمر ذلك حتى عندما ينخرط الاثنان في علاقة، ولن تعترف أي فتاة في علاقة جدية لشريكها بأنها تلاحقه عبر الإنترنت.

10- تغير عليه:

على الرغم من كل الثقة التي قد تتمتع بها الفتاة وبغض النظر عن مدى تأكدها من حب شريكها لها، فإن معظم الفتيات يشعرن بالغيرة ولا يحبون الاعتراف بها.