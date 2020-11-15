5 نصائح ضرورية لاستغلال عروض "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم

البلاك فرايدي من الأحداث المهمة التي تشغل بال العالم كله، فهو يوم يتمتع بالخصومات التي قد تصل إلى 70% من ثمن المنتج.

وهناك العديد من النصائح التي يجب الانتباه إليها قبل النزول أو الشراء من عروض "الجمعة السوداء" والتي نشرها موقع "hebalance".

تحقق من الإعلانات والتطبيقات:

إذا كنت تنوي شراء منتجات تتمتع بخصومات هائلة في البلاك فرايدي، تصفح كل المتاجر الإلكترونية حتى تحدد المنتجات التي تريدها، أو تابع المحلات التي تشتهر بأنها تتمتع بخصومات عالية.

ابحث جيداً عن المنتج والريفيوهات:

عندا اختيارك منتج باهظ الثمن ابحث عنه جيداً وعن استخداماته، حتى لا تتعرض للخسارة، وعند شرائك له من المحلات تأكد من تجربته.

قارن الأسعار:

استخدم مواقع التسوق عبر الإنترنت لمقارنة أسعار المنتجات وقارن بين الخيارات المرفقة مع المنتج، وقارن بين نفس المنتج في عدة مواقع أخرى، وفي المحلات تكون نسبة الخصومات معلنة فاذهب على أكبر نسبة لتحصل على أقل سعر لنفس المنتج.

تخطيط المكان الذي تريد التسوق فيه:

في البداية يجب أن تضع استراتيجية للأماكن التي تريد التسوق منها بعد الانتهاء من عملية المقارنة، حتى تختار ما تحتاجه بأقل التكاليف.

تأكد من الضمانات:

عند شرائك أجهزة كهربائية أو أي شئ باهظ يفضل أن تتأكد من وجود الضمان معه حتى تضمن أنه سيتم إصلاحه.

تعرف على سياسات المتجر:

يمكن أن تساعدك معرفة سياسة المتجر بشأن المرتجعات في تحديد مكان الشراء، هناك متاجر تقبل المرتجعات أو الإستبدال في الخصومات ومتاجر أخرى لا تقبل.