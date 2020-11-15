توفيق عكاشة عن حياة الدرديري: أكتر مذيعة عربية عندها ثقافة وكانت من الأوائل

علاقات و مجتمع

رسالة مدح وثناء، وجهها المذيع توفيق عكاشة إلى زوجته الإعلامية حياة الدرديرى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عكاشة" : "الإعلامية حياة الدرديرى التى ظلمت ظلم بين، فهى أكثر المذيعات العربيات ثقافة غزيرة، بالرغم من أن البعض ينكر عليها ذلك".

وتابع "عكاشة" حديثه: "الذي لا يعلمه أحد عنها، أنها كانت من الـ5 الأوائل منذ المرحلة الابتدائية، وحتى حصولها على الثانوية بالمعهد الأزهري، وكرمها الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي، ثم التحقت بكلية الإعلام جامعة القاهرة"، مردفا: "عملت صحفية، ثم بعد ذلك مذيعة بقناة الفراعين ثم زوجتي المحترمة صاحبة الأصول".

توفيق عكاشة ينفي إقبال زوجته على الانتحار

يأتي ذلك المنشور بعد عدة أسابيع من شائعة انتحار "الدرديري"، عن طريق تناول صبغة الشعر، وهو الأمر الذي نفاه زوجها، قائلا في تصريح لـ"الوطن"، إنها أصيبت بحالة هبوط حاد، أمس الثلاثاء، نتيجة الإكثار من تناول القهوة والتدخين، ما تسبب في إحداث مضاعفات وبشكلٍ مفاجئ، لافتًا إلى أنها نُقلت إلى أحد مستشفيات الإسكندرية على الفور للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضاف أن الفريق الطبي أجرى الفحوصات اللازمة على زوجته، وأنها تماثلت للشفاء في ساعات معدودة، مؤكدًا أنها عادت إلى منزلها، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

"عكاشة" عن زوجته: أول حب في حياتي

واعترف عكاشة، أمام الجميع بأن "حياة" هى أول حب في حياته رغم أنه في ذلك الوقت لم يكن بينهما علاقة عاطفية معلنة، وكانت ممتنعة عن الظهور على قناة "الفراعين".

وسبق أن اعترف توفيق عكاشة في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة" أن حياة الدرديري أنقذت حياته مرتين، موضحا: "حياة كانت ستموت في بورسعيد وفي الإسكندرية، في بورسعيد دفعتني من على المسرح فأصابت الطلقة عامل الشاي، وفي الإسكندرية كان من المفترض أن يجري اغتيالي بسلاح حاد أثناء نزولي من على المسرح في الأنفوشي، دفعتني فتلقت الطعنة بدلا مني وتسببت لها في جرح سطحي".