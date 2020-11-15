مانيكير على شكل جمبري.. وسيدات: مثير للاشمئزاز (صور)

لايف ستايل

تهتم العديد من النساء بتقليم أظافرهن والحفاظ على شكلها الجمالي بصورة مستمرة، حيث تتطور صيحات الموضة الحديثة في إصدار العديد من التصميمات المتنوعة الخاصة بأشكال الأظافر، وكذلك طلائاتها المختلفة، ومن بين تلك الأشكال كان ما ظهر مؤخرًا من "مانيكير" جديد مستوحى من شكل جلود الأسماك والجمبري.

وأثار تصميم ولون "المانيكير" الجديد دهشة العديد من السيدات والفتيات، حيث يتم تقديمه من قبل أحد صالونات التجميل الروسية، ومن ثم وضع الطلاء الغريب على الأظافر ولصقه عن طريق الغراء، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

يعلو الظفر الواحد تصميم على شكل رأس الجمبري، والذي يتم لصقه بقوة من خلال المواد اللاصقة المختلفة.

وتسبب الشكل الغريب للطلاء الجديد في موجة من السخرية تارة والغضب تارة أخرى من قبل الكثير من السيدات، حيث تم وصفه بأنه مثير للاشمئزاز.

وينبغي الاهتمام والعناية الكاملة بالأظافر بشكل صحيح، خاصة عند وضع المانيكير أو طلاء الأظافر بشكل يومي وروتيني، نظرا لأنه يضعف الأظافر، ويسبب تكسيرها وتصبح هشة وسهلة الانحناء، وللعناية بالأظافر مع وضع المانيكير عدة خطوات يجب اتباعها بحسب موقع "ستايل كريز".

فيتامين E

يعتبر فيتامين E واحدا من أهم العناصر اللازمة لنمو أظافر صحية وقوية، وذلك بالإضافة إلى الكالسيوم، استشيري الطبيب أو الصيدلي عن لوشن الفيتامين المناسب والجيد، وضعيه في البداية من مرتين إلى 3 يوميا، ثم مرة كل يوم.

الترطيب

يجب اختيار كريما مرطبا يوميا تضعينه قبل النوم، يلائم نوع بشرتك، لتدلكيه برفق يوميا في مساج على أظافرك، وتستجيبي للنوم وهو موضوع، ويمكن تغطية الأظافر بغطاء أو جورب على سبيل المثال للحصول على أقصى استفادة.

المقشر

يمكنك استخدام مقشر اليدين، وذلك بمزج السكر والليمون، مرتين كل أسبوع، لتتخلصي من الجلد الميت، والزوائد المحيطة بالأظافر، وكذلك لتصبح يداكِ ناعمة الملمس.

طبقة أساسية قبل المانيكير

إذا كانت أظافرك هشة لا تحتمل وضع طلاء أظافر ومسحه يوميا، يمكنك استخدام مانيكير الحماية "base coat"، وذلك لحماية طبقات أظافرك السفلية من التكسر.

طبقة علوية بعد المانيكير

لمنح أظافرك مزيدا من القوة، وبعد الانتهاء من وضع المانيكير، ضعي "Top Coat"، وهي طبقة لحماية طلاء الأظافر من التقشر مع انثناءات أظافرك الطبيعية.