علي جمعة: قوامة الرجل تنتقص لو شاركت المرأة في الإنفاق

فتاوى المرأة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي ديار الجمهورية السابق، إن قوامة الرجل تنتقص إذ شاركت المرأة في الإنفاق على المنزل.

وأوضح "جمعة" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرجل في بعض الأحيان يتمنى أن يكون لديه صفة من صفات المرأة، والعكس أيضًا، أي أن المرأة تتمنى أن يكون لديها من صفات الرجل، فلا يوجد تفضيل لأحدهما على الآخر، ولا يوجد أفضلية للرجل على المرأة كما يشيع البعض.

وتابع "جمعة" أنه لم يذكر أن الرجل أفضل من المرأة لكنه ذكر بأن الرجل والمرأة يتميز عن الطرف الآخر ببعض الصفات ولا تتمنوا مبادلة هذه الصفات لأنها خلقة الله ليس للإنسان حيلة وهي الذكورة والأنوثة.

واستشهد "جمعة" بالآية القرآنية: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، قائلا هذا يدل على أن النفقة أصبحت واجب على الرجال، فقوامة الرجل لا تصبح كاملة إذا أنفقت المرأة على البيت أو شاركت في الإنفاق على المنزل.

وأوضح "جمعة" أن "المرأة تعتبر الطفل جزءا منها وقلبها، لأنها تعبت في حمله وولادته وخرج منها، ثم بعد ذلك قامت بتربيته، وخلال فترة التربية، يقوم الرجل بتوفير النفقات والحماية والرعاية لها ولأبنائهما، وهنا يأتي التكامل، كل منهما له خصائصه ووظائفه في تلك الدنيا".

واستكمل مفتي ديار الجمهورية السابق، حديثه عن القوامة: "القوامة لو تخيلناها على أنها درجات، أو جهات، فجانب النفقة هو جانب مهم، ويعتبر نصف القوامة، والقوامة الكاملة معناها القيادة، والتركيبة الطبيعية أن الرجل يكدح ويتعب من أجل توفير الأكل والشرب والعلاج وغيره، وفي تلك الحالة نأخذ من الرجل ثمرة حياته، ويقول الرجال دائما أنه يشقى من أجل أهل بيته، وهنا يجب أن يطاع كلامه".