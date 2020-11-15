كورونا اليوم: إعادة استخدام الكمامة الطبية بشرط.. وهذا موعد ذروة الفيروس في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

موعد ذروة الفيروس في مصر

حدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية الموعد الذي يتوقع خلاله وصول معدل الإصابات لذروته.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" إن إصابات الفيروس ستزداد خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، مطالبًا المواطنين بالحذر، خلال الفترة المقبلة، وفقا لسبوتنيك.

5 عوامل تزيد من خطر الوفاة

يؤثر فيروس كورونا على الجميع بشكل مختلف، حيث يقتل بعضا ويترك آخرين غير مدركين على الإطلاق أنهم أصيبوا به.

وكشف الباحثون الذين أجروا الدراسة، عن سلسلة من العوامل التي يتشاركها غالبية هؤلاء المرضى، وهذه هي العوامل الرئيسية، وفقا لروسيا اليوم، الجنس والعمر والظروف الأساسية والوزن وانخفاض خلايا الدم البيضاء.

الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال

على الرغم من أن توصيات السلطات الصحية بغاية الوضوح فيما يتعلّق بعدم قابلية الكمامات الطبية لإعادة الاستخدام، إلا أنه مع تراكم النفايات والتكلفة التي يتحمّلها المواطنون، تعلو أصوات تدعو إلى معاودة الاستعمال وفق شروط معينة.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الكمامات الطبية تستخدم لمرة واحدة فقط، وهي تدعو إلى التخلّص فورا من الكمامات المستعملة، لكن، في حال وجود نقص حاد في المخزونات، على غرار ما حصل إبان المراحل الأولى من الجائحة، تقر المنظمة إجراءات استثنائية تقوم على تطهير الكمامات المستعملة من أجل إعادة استخدامها، عن طريق تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة أو باستخدام الأشعة ما فوق البنفسجية وفقا لـ"العربية".

خبر غير سار للمتعافين

كشفت دراسة عن مشكلة خطيرة جداً يعاني منها المتعافون من كوفيد-19 بعد تعافيهم من عدوى كورونا، وقام العلماء بتحليل السجلات الطبية لحوالي 69 مليون مريض في الولايات المتحدة من 20 يناير حتى 1 أغسطس، وشملت الدراسة 62 ألف شخص تأكدت إصابتهم بالفيروس.

ووفق البحث المنشور في مجلة "The Lancet Psychiatry" الأميركية، اكتشف الباحثون من جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية في تحليل نتائج الأبحاث، أن حوالي 18% من الناجين من كوفيد-19 قد ظهرت عليهم أعراض أمراض نفسية خلال مدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الشفاء، وفقا لـ"العربية".