لـ5 فوائد.. لماذا يجب تناول الثوم على معدة فارغة كل صباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

طعمه اللاذع ورائحته المميزة يرجعان أساسًا إلى وجود مركبات الكبريت العضوي بما في ذلك الأليسين والأجوين، لكن استخدام الثوم لا يقتصر على الطهي، كما تم استخدامه كدواء عبر التاريخ القديم والحديث، تستهلك فصوص الثوم بطرق مختلفة لمكافحة المشاكل الصحية مثل البرد والسعال وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وآلام الأسنان والإمساك والالتهابات.

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لاستهلاك الثوم لفوائده الصحية هي تناوله على معدة فارغة في الصباح، ولكن لماذا يجب فعل ذلك؟، هذا ما نستعرضه وفقا لـ"timesofindia".

أفضل طريقة للحصول على الثوم

تناول فصين من الثوم، بعد التقشير، وتناولهم على معدة فارغة في الصباح واشرب كوبًا من الماء بعد ذلك.

تحذير

لا تتناول أكثر من فصين من الثوم على معدة فارغة، وإذا شعرت بالتقيؤ والغثيان والإمساك، تجنب تناوله في الصباح.

يجب على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف ومرض السكري وانخفاض ضغط الدم والنساء المرضعات عدم تجربة هذا العلاج المنزلي.

فوائد الثوم الصحية

قد يؤدي تناول الثوم النيء إلى رائحة الفم الكريهة والشعور بالحرقان، ولكن يمكنك تعزيز نظام المناعة الطبيعي الخاص بك.

هذا التوابل الشائعة منخفض السعرات الحرارية وغنية بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز، معظم فوائده الصحية ناتجة عن مركبات الكبريت التي تنتج عند تقطيع فص الثوم أو مضغه، يدخل هذا المركب الجسم من الجهاز الهضمي ويصل إلى جميع أنحاء الجسم حيث يمارس آثاره البيولوجية.

يقوي المناعة

يمكن أن يساعد تناول 4-5 فصوص من الثوم في الصباح على تعزيز مناعتك، وهو أمر ضروري الآن عندما ندخل فصل الشتاء.

يحتوي على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة مسببات الأمراض، يحتوي الثوم المطحون على الأليسين، وهو العنصر النشط الرئيسي في الثوم الذي يحسن نظام المناعة الداخلي.

جيد لصحة القناة الهضمية

ترتبط صحة الأمعاء الجيدة وفقدان الوزن ببعضهما البعض، لا يوجد شيء أفضل من الثوم لتحسين عدد البكتيريا في أمعائك، تعمل القناة الهضمية الصحية على تسريع عملية فقدان الوزن وتمنع المشكلات المتعلقة بالمعدة مثل الإسهال والإمساك.

يزيل السموم من الجسم

يعد تناول الثوم النيء أفضل بكثير من عصائر التخلص من السموم من الجسم.

يمكن لمركب السلفهيدريل الموجود في الثوم إزالة المواد السامة من الجسم ومنع الأمراض مثل التيفوس والسكري والاكتئاب وبعض أنواع السرطان.

يجعل بشرتك تبدو أفضل

الجلد الجاف والحكة أمر شائع في الشتاء، طريقة فعالة للوقاية من الأمراض المتعلقة بالجلد هي تناول الثوم في الصباح على معدة فارغة.

تناول الثوم كل يوم في الصباح للحصول على بشرة صافية ونضرة.

التحكم في ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساعد الثوم النيء أيضًا في محاربة أعراض ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يساعد وجود مركبات تحتوي على الكبريت مثل الأليسين وثاني كبريتيد ثنائي الأليل وثلاثي كبريتيد الديليل في الثوم في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.