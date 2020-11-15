ماذا يفعل تناول الفيتامينات المتعددة كل يوم لجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة كل يوم، ولكن هل تعرف ما تأثيره على جسمك؟ هذا ما نوضحه وفق ما أورد موقع "Eathis".

1- تمنع نقص الفيتامينات:

قد يؤدي تناول الفيتامينات المتعددة إلى زيادة جودة الحياة اليومية من خلال زيادة الطاقة، ومع ذلك، من المهم اختيار فيتامين يحتوي على العناصر الغذائية التي تعاني من نقصها لتلبية احتياجاتك الغذائية.

2- قد تؤدي إلى السكتات الدماغية:

معظم الفيتامينات قابلة للذوبان في الماء، حيث إن فيتامينات أ، د، هـ، ك، قابلة للذوبان في الدهون، ويمكن أن يكون تناول الكثير منها خطيرا.

ومن المعروف أن تناول المزيد من فيتاميني (أ) و(هـ) يشكل خطرا، وقد يكون الحصول على الكثير من فيتامين E يزيد من معدل الإصابة والوفيات، بينما تزيد مكملات البيتا كاروتين من حدوث النزف داخل المخ.

3- اتباع نظام غذائي غير صحي:

عندما تتناول فيتامينات متعددة كل يوم، قد تشعر بإحساس زائف بالأمان بأنك بصحة جيدة، ولا تحتاج إلى التركيز على نظامك الغذائي، وبالتالي تهمل تناول الأطعمة الغذائية الصحية.

4- قد تؤثر على مستويات السكر في الدم:

أصبح تناول الفيتامينات شائع جدا، ومع ذلك، فمن المهم توخي الحذر عند تناول الفيتامينات إذا كنت مصابا بالسكري، لأنها تحتوي عادة على سكر مضاف أو مواد غير صحية أخرى تضر بمرضى السكر.

5- يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين ب 6 إلى التسمم، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب.

6- قد يسبب تكوّن حصوات الكلى:

قبل اختيار المكمل، من الضروري فحص الجرعة، خاصة فيتامين د، حيث إنه يزيد من امتصاص الكالسيوم في الجهاز الهضمي، ويرتبط إفراز الكالسيوم في البول ارتباطا مباشرا بامتصاص الكالسيوم في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أن الإفراط في تناول فيتامين د يعزز تكوين حصوات البول.

7- قد تتعارض مع الأدوية الموصوفة:

تزيد بعض المكملات الغذائية من تأثير أدويتك، وقد تحصل إما على الكثير أو القليل جدا من الأدوية التي تحتاجها.