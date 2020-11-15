رسمات مكياج برتقالية للعيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تفضِّل الكثيرات من النساء اعتماد المكياج العصري والجريء، فإن كنتِ منهن فإننا ننصحك بتجربة المكياج البرتقالي هذا الموسم، حيث يُعَدُّ من أكثر الصيحات الرائجة لخريف وشتاء ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، ولتَسَابُق مدونات الجمال على تجربتها بطرق متنوعة فإننا نقدم لكِ الطريقة الصحيحة لوضعه مع بعض النصائح.



طريقة وضع المكياج البرتقالي بالخطوات

المكياج البرتقالي



لطريقة احترافية لا بد من غسل الوجه وترطيبه قبل البدء بأي خطوة، ثم ابدائي بوضع البرايمر على البشرة لترطيبها وتهيئتها للمكياج، ولزيادة ثباته وزعي كريم الأساس تحت العينين وفي وسط الذقن وبين الحاجبين، وحددي الوجه باستخدام الكونتور والكونسيلر بالطريقة المناسبة لشكل وجهك، وفي الغالب يتمُّ ذلك بوضع البني الداكن بشكل نصف دائرة أعلى الجبين وعلى جانبي الفكين والأنف وتحت عظمة الخد وفوق الفم في الوسط، وادمجيه بواسطة الإسفنجة عن طريق التربيت السريع وليس المسح، ثم ضعي البودرة الحرة المثبتة تحت منطقة العينين وعلى جانبي الأنف وبين الحاجبين، وبعد إزالة البودرة الحرة بالفرشاة طبِّقي البلاشر باللون البرونزي أو الوردي، ويمكنك دمجهما معًا، ثم طبقي الهايلايتر أعلى تفاحتي الخدين وفي وسط عظمة الأنف وفوق الشفة العليا؛ لجذب الضوء ومنح البشرة المزيد من الإشراق.

المكياج البرتقالي

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات قومي بوضع مكياج العينين، وذلك بوضع كريم أساس باللون البني البرتقالي ليكون أساسًا لتطبيق هذه الصيحة، ثم قومي بتكثيف لون الظلال، وضعي فوقه ظلال جفون برتقالية بدرجتك المفضلة، وجربي اللماع؛ حيث يُعَدُّ من أكثر الصيحات رواجًا، ووزعيه بالفرشاة الصغيرة، ولإطلالة عصرية استخدمي اللون البرتقالي في الجفن المتحرك وادمجيه مع اللون الأحمر المائل للبرتقالي في الأطراف، ثم ارسمي آيلاينر أسود بواسطة قلم الكحل السائل وكَثِّفِي الرموش بالماسكرا أو بالرموش الاصطناعية حسب مناسبتك، ونذكِّرك بأن الآيلاينر المجنح من الصيحات الرائجة لهذا الموسم وتساعد في جعل العيون تبدو أكبر، لا سيما إن كنتِ صاحبة عيون صغيرة، كما يليق بالعيون المبطنة، ويمكنك عند استخدام تدرجات اللون البرتقالي فقط إضافة كحل داخلي أبيض مع الماسكرا السوداء، واختمي المكياج بوضع أحمر شفاه باللون البني أو الزهري اللامع لخيار مميز.

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