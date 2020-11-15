تقشير البشرة بالليزر.. هل هو الخيار الصائب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - ندبات حب الشباب، تجاعيد، تصبغات... كلها مشاكل تصيب بشرة المرأة، سواء بسبب التقدم في السن، أو التعرض الكثيف لأشعة الشمس، أو عدم إيلاء العناية اللازمة بالبشرة. لكن لحسن الحظ، هناك طرق وعلاجات متعددة صُممت للحد والتخلص من تلك المشكلات، في مقدمها تقشير البشرة بالليزر، فهل هو الخيار الأفضل؟ فإذا كنت تفكرين في الخضوع لهذه التقنية، نرصد لك في هذا المقال كل ما يجب أن تعرفيه عن تقشير البشرة بالليزر.



ما هو تقشير البشرة بالليزر؟

تقشير البشرة بالليزر



تقشير البشرة بالليزر هو تقنية غير جراحية، يتم فيها ضبط الليزر بطريقة تجعله يبخر سطح الجلد، ليولد حرارة تحت سطح البشرة، وينشط الآليات الطبيعية الخاصة بجسمك، مما يشكل كولاجين جديد في الجلد وبشرة متجددة خالية من الشوائب. وتعد هذه التقنية أسرع وأسهل طريقة وأقل تكلفة بالنسبة الى التقنيات الأخرى التي تعنى بتجديد وتقشير البشرة.

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فوائد تقشير البشرة بالليزر

فوائد تقشير البشرة بالليزر



- يقلل من ظهور الندبات.

- يخفف من فرط التصبغ.

- يزيل الأضرار الناتجة من أشعة الشمس.

- يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويشد الجلد المترهل.



هل من آثار جانبية؟

هل من آثار جانبية؟



بغض النظر عن نوع الليزر، يعمل عامود الضوء على إحداث إصابات صغيرة في الجلد بهدف إنشاء بشرة جديدة، إلا أنها سرعان ما تزول خلال مدة أسبوع، حيث يُشفى الجلد بالكامل من خلال تنشيط مسار التئام الجروح، وتجديد الخلايا وتعزيز نسبة الكولاجين في البشرة، مما يساعد في التخلص من الندبات وعلامات تمدد الجلد وشد الجلد المترهل والتخلص من علامات التقدم في السن.



خطوات ما قبل التقشير بالليزر

خطوات ما قبل التقشير بالليزر



قبل الخضوع لتقنية تقشير البشرة بالليزر، عليك إخبار طبيبك عن أي أدوية تتناولينها، كذلك عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس والمنتجات والمكونات أو العلاجات قد تسبب حساسية لبشرك. من جهة أخرى، يؤدي لون البشرة دوراً كبيراً في نسبة التعرض للآثار الجانبية، وبالتالي يختار الطبيب الخطوات المناسبة التي تحول دون التسبب بأي أضرار قد تحدث للبشرة.



خطوات ما بعد التقشير بالليزر

خطوات ما بعد التقشير بالليزر



بعد الخضوع لتقنية تقشير البشرة بالليزر، امنحي بشرتك الراحة، بحيث تجنبينها أي شيء مزعج، مثل أشعة الشمس والكريمات الثوية، نظراً الى أن البشرة الجدية تكون حساسة جداً، خصوصاً تجاه أشعة الشمس، بالتالي فان استخدام الواقي الشمس ضروري جداً. كذلك، تجنبي في الفترة الأولى وضع المكياج.

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