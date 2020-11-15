موديلات مناكير ناعمة مناسبة لجميع أطوال الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - يحفل هذا الموسم بالكثير من موديلات الأظافر الناعمة التي تشكل خياراً رائعاً لمختلف الأوقات، حيث تزين أظافر المرأة بطريقة مرحة وحيوية وأنيقة في الوقت نفسه، مما يعزز من جمال طلتها ويجعلها مكتملة، خصوصاً أن الأظافر الجميلة والمتألقة تعد جزءاً لا يتجزأ من إطلالة المرأة وأناقتها.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجمل موديلات المناكير الناعمة والتي تعد خياراً رائعاً لجميع أطوال الأظافر.



نقشة السلحفاة



تعد الأظافر المزينة بنقشة السلحفاة من أكثر صيحات الأظافر رواجاً بين النساء وفناني الأظافر، وهي تمنح الأظافر لمسة رائعة الجمال. بإمكانك اعتمادها مهما كان طول أظافرك، واحرصي على وضع طبقة نهائية لامعة لتعزيز روعة نقشة السلحفاة على أظافرك.

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أظافر بألوان الشتاء

أظافر بألوان الشتاء



البني، الكراميل، البيج... هي ألوان مناكير شتوية أنيقة وتتناغم مع جميع ألوان البشرة، لذلك لا تترددي في اعتمادها على أظافرك في الوقت نفسه، لكن بأسلوب ناعم وأنيق. كذلك، امزجي هذه الألوان بأسلوب مخطط على أحد أظافرك لإضفاء لمسة مميزة على أظافرك.

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نقشة الورود

نقشة الورود



تعد نقشة الورود من أكثر موديلات الأظافر رواجاً لهذا الشتاء، بطرق وألوان مختلفة. إلا أننا اخترنا لك نقشة الورود الناعمة باللون الذهبي والأخضر، مع قاعدة أظافر باللون الخمري الجذاب، الذي يلائم أجواء الشتاء، حيث يضفي الدفء والرقي على أظافرك.

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نقشة دوار الشمس

نقشة دوار الشمس



إن كنت من محبات موديلات الأظافر الحيوية التي تمنحك شعوراً بالحيوية والنشاط خلال الأجواء الباردة، لا تترددي في اعتماد نقشة دوار الشمس لتزيين أظافرك بأسلوب مرح وجذاب. اعتمدي المناكير النيود كقاعدة أساسية لأظافرك، وحين تجف زينيها بنقشة دوار الشمس، مستخدمةً المناكير الأصفر والأبيض والأسود.

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نقشة الريش

نقشة الريش



من المعروف أن الألوان المائية موضة رائحة جداً في عالم الجمال في الوقت الراهن، بما فيها تزيين الأظافر، لذلك تشكل أحد الخيارات الرائعة التي ستجعل أظافرك قبلة للأنظار. بالتالي، امزجي بين ألوان المناكير المائية كقاعدة لأظافرك، من ثم زيني أحد أظافرك بنقشة الريش.

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